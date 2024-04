„Kolikrát si dáme tady zmrzlinu, ale co dál? Když jste bezdětný, tak prostě náměstím projdete a neřešíte to, ale když máte děcko, tak už potom na všechno koukáte jinak,“ vysvětlí maminka. Podle ní jsou teď na náměstí hodně důležité stromy, které vybízejí k setkávání. Kdyby se s touto částí města něco dělo, zeleň by se podle Veroniky měla udržet, nebo spíš rozšiřovat.

„Je to takové trošku komunistické,“ povzdechne si u spořitelny 32letá maminka Veronika, když kritickýma očima hodnotí náměstí. „Chybí tomu moderní nádech,“ dodá k prázdné ploše, kde se konají městské akce. Uvítala by tu třeba další lavičky a něco pro děti.

Když stojíte v ulici Kostelní na okraji náměstí Míru v Litvínově, máte před sebou centrální část města jako na dlani. V dálce se mezi radnicí a obchody tyčí stromořadí, pod ním parkují auta a vedle usedají na lavičky chodci. Na první letmý pohled je vše v pořádku, ale je to jen zdání. Stačí se trochu projít a vynořují se nedostatky a závady.

Neutěšený stav. Tak se vyjádřil o náměstí místostarosta Karel Rosenbaum. Radnice podle něj situaci řeší a chce náměstí zvelebit. Cílem je podle místostarosty dát veřejnému prostoru nový design a funkčnost. Proto je v plánu vyhlášení architektonické soutěže.

„Chtěli bychom do toho zahrnout i okolí kostela,“ řekl Rosenbaum. Prvním krokem bude příprava zadání a podkladů pro soutěž, na čemž se má podílet urbanista. Tuto fázi chce město zahájit letos. Podle místostarosty se myslí i na veřejnost, aby se mohla před realizací záměru vyjádřit a dala své podněty. Sama radnice uvažuje například o tom, že návrh revitalizace by mohl zahrnovat i stálé zázemí pro kulturní akce, aby se nemuselo pokaždé stavět pódium.

Pohled na náměstí Míru v Litvínově.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Pro některé obyvatele je ale v tuto chvíli podstatnější pochozí dlažba. „Je to tu popraskané. Když staří lidé jdou, mohou zakopnout a upadnout. Musí se to opravit, i když chápu, že se všechno točí kolem peněz,“ řekl na náměstí 76letý Václav.

Podle něj bude řešení náměstí složité, protože zazní hodně názorů. Senior přiznal, že jemu vadí lavičky pod stromy, protože v létě z nich padá lepkavá směs, a tak je lepší dát si pod zadek noviny. Za neuralgický bod ale označil budoucí diskuze o místní dopravě. „Auta jsou problém všude, protože není kde zaparkovat. Je to těžké, když skoro každá rodina má jedno nebo dvě auta,“ dodal Litvínovan.

Podle jedné z obchodnic, která má nedaleko zanedbané fontány krámek, chybí na okraji náměstí Míru mobiliář, hlavně lavičky. „Možná by to chtělo i víc odpadkových košů. Zprovoznit fontánu se už asi ale nikomu nepodaří,“ dodala. S regulací aut by byla opatrná.

„My jsme strašně dlouho bojovali za to, aby se k nám lidi dostali. Protože v momentě, kdy neprojedou auta až k obchodu, tak ten obchod je mrtvý. Určitě je ale potřeba zakázat průjezd, protože řidiči si tudy zkracují cestu, a proto to tady tak vypadá,“ upozornila obchodnice na projíždění náměstí přes ulici Kostelní.

Pohled na náměstí Míru v Litvínově, zchátralá mozaika na stěně nefunkční fontány.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Sousední Most jde ještě dál. Chce revitalizovat celé centrum, což bude největší investiční záměr od roku 1989. Odpovídá tomu i náročná příprava, která si vyžádá specialisty.

První fáze už začala. Mostecká radnice vyhlásila veřejnou zakázku na speciální tým, který zorganizuje mezinárodní soutěžní dialog architektů, urbanistů a dalších odborníků z ČR a zahraničí. Předpokládaná hodnota této startovací zakázky je 5 milionů korun.

Vybraný tým bude muset zajistit pro město do roku 2026 desítky činností, ze kterých vzejde architektonicko-urbanistická koncepce rozvoje centra Mostu. Zájemci mohou podávat nabídky do 6. května a s vítězem zakázky chce radnice uzavřít smlouvu do června.

Úkolem týmu bude i informovat o chystaném dialogu hlavní české i zahraniční odborné portály a ambasády evropských zemí. V plánu je i veřejná výstava soutěžních návrhů.

Centrum Mostu s Priorem.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Most chce na řešení území o rozloze téměř 28 hektarů přilákat přední experty. Opírá se o unikátnost modernistického centra, které vzniklo v minulém století na zelené louce. „Most je jedinečné město, ale stav veřejného prostoru v jeho centru je tristní, a ukazuje se, že bez celkové koncepce je velmi problematické nebo skoro nemožné se správně rozhodnout, jakým způsobem k revitalizaci přistoupit,“ uvedl architekt Jan Harciník, který městu s přípravou pomáhá.

Soutěžní dialog využila například Praha na revitalizaci parku Karlova náměstí, což je jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství v české metropoli.

