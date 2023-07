/FOTO, VIDEO/ V Mostě v sobotu 1. července jezdil na trase linky 30 vodíkový autobus. Byla to součást testovacího provozu, který bude pokračovat v neděli a pak ještě celý týden.

Jízda vodíkovým autobusem v Mostě. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Perfektní! Je to nové, prostorné, je tady i klimatizace a skoro vůbec neslyším motor,“ svěřila se Deníku jedna z cestujících, která nastoupila u Centralu a svezla se ke 14. ZŠ. „Je to dobré,“ dodal řidič.

Na zkoušení ekologického vozidla spolupracují místní dopravní podnik, města Most a Litvínov a litvínovská chemička ORLEN Unipetrol, která vodík vyrábí a vidí v něm velkou budoucnost. Vodíkový autobus bude jezdit v obou městech na vybraných linkách až do neděle 9. července. Nejprve vozí zdarma lidi v Mostě, pak se přesune do Litvínova a poslední den testování bude opět v Mostě.

V sobotu jezdil v Mostě jako třicítka, ale mimo jízdní řád. V plánu je také zkušební provoz v zimních měsících. Pokud bude testování úspěšné, mohl by dopravní podnik do konce roku 2024 vodíkový autobus získat.

Chemička, který u své benzinky v Záluží otevřela koncem června pro vodíková auta veřejnou vodíkovou čerpací stanici, autobus pro tento pilotní projekt zprostředkovala a finančně podpořila.

O autobusu

Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. Má celkovou délku 7 982 cm, šířku 2 550 cm a výšku 2 940 cm. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení. Plně klimatizovaný autobus ujede na vodík až 350 km a dalších 100 km na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kg a jejich doplnění trvá 10 minut.

Harmonogram testovacího provozu vodíkového autobusu:



Neděle 2. 7. 2023: Linka 30 (JEZERO-NÁDRAŽÍ-NEMOCNICE-NÁDRAŽÍ-JEZERO)

Odjezdy od Jezera Most: 11:20; 13:50 a 16:20 hodin

Odjezdy z Nádraží směr Nemocnice: 10:15; 11:30; 12:45; 14:00, 15:15 a 16:30

Odjezdy z Nemocnice: 10:39; 11:54; 13:09; 14:24, 15:39 a 16:34

Pondělí 3. 7. 2023: Linka 25 (HALASOVA-KAHAN-HALASOVA A ZPĚT)

Odjezdy z ulice Halase: 9:43; 10:43, 11:43, 12:43; 13:28, 14:43, 15:28, 16:43, 17:43 a 18:43

Odjezdy z Vtelna: 9:59; 10:59; 11:59; 12:59; 13:59; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59 a 18:59

Úterý 4. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Středa 5. 7. 2023: Linka 23 (LITVÍNOV,POLIKLNIKA-MEZIBOŘÍ-LITVÍNOV,POLIKLINIKA)

Čtvrtek 6. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Pátek 7. 7. 2023: Linky 8, 27 a 28 (VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA V CHEMPARKU)

Sobota 8. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Neděle 9. 7. 2023: Linka 30 (JEZERO-NÁDRAŽÍ-NEMOCNICE-NÁDRAŽÍ-JEZERO)