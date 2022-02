Mostecká radnice zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, podle které se měla změnit na kruhový objezd „téčková“ křižovatka ulic Topolová a Jana Palacha. Politici záměr znovu prodiskutují a prověří, zda je opravdu nutné ho realizovat. „Chceme to ještě detailně zhodnotit nejenom prostřednictvím našich odborníků v dopravní komisi, ale i na úrovni vedení města. Následně se rozhodneme, co s křižovatkou uděláme do budoucna,“ sdělil Deníku primátor Jan Paparega.