Je to docela palčivé téma. Už dvakrát se o něm letos mluvilo na zasedání zastupitelstva, ale dosud se pro slušné děti nic nezměnilo. Část opozice to považuje za chybu. Varuje, že omezení odrazuje mládež od sportu na velkých sídlištích, kde je plácků na míčové hry málo, což vede k sedavému způsobu života s mobilem v ruce.

„Nejde mi na rozum, proč město zavřelo sportovní areál pro veřejnost, když byl dost využívaný a chodilo hodně dětí,“ řekl Karel Masopust, který má zkušenost se správcovstvím hřiště na 3. ZŠ a nebál se vystoupit v diskuzi občanů na listopadovém zasedání zastupitelstva. Podle něj nesmyslné opatření vylučuje ze sportu i chudší děti, jejichž rodiče nemají peníze na členství ve sportovních klubech či kroužcích. „Děti se mě ptají, proč nemůžou na hřiště chodit. Kde si mají zahrát fotbal, házenou, basketbal nebo tenis, když v okolí není jiný areál?“ povzdechl si Masopust. Podle něj by stačilo vyhradit mládeži určité hodiny, aby mohla za plot alespoň občas.

Trenér atletiky, tělocvikář a opoziční zastupitel Milan Rybák (SMM) problém omezování mladých sportovců otevřel na městské komisi sportu a tělovýchovy. „Město udělalo krásná multifunkční hřiště s umělým povrchem, ale ve výsledku se po výuce zavírají před dětmi, které chtějí sportovat. A to je podle mě špatně. My bychom naopak měli dětem hřiště nabízet a lákat je tam chodit,“ řekl Rybák. Dodal, že on sám patří ke generaci, která na školní hřiště mohla chodit kdykoliv a nemusela se nikoho ptát. „Sportovali jsme sice na asfaltu a škváře a byli špinaví, ale šťastní,“ svěřil se pedagog, který musí odpoledne zamykat hřiště na 15. ZŠ, protože je zakázáno nechat dětem volný prostor.

Podle Rybáka je třeba svolat mimořádné jednání se zástupci škol i dětí. „Když se kluci, kteří nejsou organizovaní ve sportovních klubech, rozhodnou, že si na sídlišti chtějí zahrát fotbal, tak mnohdy nemají kam jít,“ upozornil tělocvikář. Za řešení nepovažuje ani systém, že děti by musely nejprve vyhledat kompetentního zaměstnance školy a pak uhradit pronájem hřiště. „To je prostě překážka, která děti odradí. V tomto ohledu potřebují volnost. Chápu ředitele škol, že za areály zodpovídají a že případné škody padají na jejich hlavy, ale je třeba tento problém řešit a najít nějakou shodu,“ řekl Rybák. Podle něj se sport musí rozvíjet uvnitř sídlišť, a ne jen v areálech na okraji města.

Podle zastupitele Jiřího Nedvěda (SMM) je nešťastné omezovat aktivní mládež kvůli obavám z vandalství. Situaci přirovnal k odstraňování laviček, aby na nich neseděli problémoví obyvatelé. „Teď, když máme problém na hřištích, tak je zavřeme. To není správná cesta, i když se zdá jako jediná možná, je to jen nejjednodušší a nejlevnější řešení,“ uvedl Nedvěd. Doporučil, aby se školními hřišti zabýval radniční výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, jehož založení v minulosti inicioval. Výbor by měl podle něj navrhnout řešení a finanční rozbor. Pak by se diskutovalo, zda hřiště otevřít všem i za cenu vyšších výdajů na opravy. Podle Nedvěda by o tom mělo rozhodovat zastupitelstvo.

Vedení města se hájí tím, že nikomu nebrání sportovat, ale školní hřiště patří do jiné kategorie než neoplocené pouliční plácky. „Hřiště v areálech škol jsou organizovaná sportoviště a nemůže docházet k jejich živelnému využívání. Musí mít nějaký režim a řád,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST). Podle něj je však diskuze o hřištích důležitá a měla by pokračovat. „Naším cílem je, aby sportovalo co nejvíce dětí a měly co nejvíce možností,“ vysvětlil.

Podle náměstkyně primátora Markéty Staré (ProMOST) se provoz školních hřišť omezil na prosby ředitelů, kteří si přejí mít areál zavřený. „Do hřišť mnohdy investují hodně peněz. Pokud ale na děti nikdo nedohlíží, tak se areály ničí,“ zdůvodnila opatření náměstkyně. Ve městě je podle ní spousta sportovních areálů, kde si děti mohou hrát. U škol se ale stávalo, že i lidi z okolních paneláků upozorňovali, že děti na hřištích za plotem lumpačí nebo rozdělávají oheň a musí se vyhnat. Pokud školy chtějí hřiště víc využívat, mohou si sehnat peníze na správce.

Vedení města také upozornilo, že školní hřiště slouží hlavně školám a odpoledne se nabízejí přednostně sportovním klubům tak, aby nejprve trénovaly nejmladší děti z oddílů. S provozem může pomáhat správce, kterého školy mohou zaplatit z dotací. „Pokud chtějí využít školní sportoviště ostatní děti, musí mít dospělou osobu, která na ně bude dohlížet. Pak není opravdu problém areály u škol využívat,“ dodala náměstkyně.

Ředitelka 10. ZŠ a předsedkyně komise školské a kulturní Barbora Štempáková (ProMOST) potvrdila, že děti sportovat na školní hřiště chodí, ale musí mít dozor. „Nabízíme hřiště po výuce sportovním klubům či skupinám s dohledem dospělé osoby,“ uvedla. Dodala, že bez dozoru by se v areálu volně poflakovali mladiství, kteří kouří, pijí alkohol nebo manipulují s ohněm, což už škola řešila. Podle Štempákové někteří výrostci nerespektují ani správce, kteří vyžadují pořádek. „Jednou jsme se dokonce dostali do situace, kdy náctiletý volal městskou policii, které si stěžoval na správce, že trvá na dodržování pravidel,“ upozornila Štempáková, která se minulý týden účastnila porady ředitelů základních škol, kde téma hřišť znovu probírali. Tělocviky končí ve školách odpoledne, pak nastupují družiny či školní kluby a kroužky a pak se sportoviště pronajímají pouze pod dozorem dospělého. „Jinak to není uhlídatelné,“ uvedla předsedkyně komise. Ničení majetku by se podle ní nyní prodražilo. Třeba oprava části běžecké trati stojí stovky tisíc korun.

Na zastupitelstvu omezení provozu školních hřišť poprvé otevřel ještě v minulém volebním období Jiří Kraus (PaZ), který v září přečetl v zasedacím sále stížnost pedagoga Martina Bažanta. Ten zamykání sportovišť před dětmi od dubna 2022 označil za selhání města. „Je hrozné město, které zakáže dětem pobyt na školním hřišti ve volném čase,“ napsal učitel. Péče o neorganizovaný sport podle něj patří k povinnostem radnice podobně jako péče o seniory. „Nelze přistoupit na argument, že děti ničí majetek města, protože hřiště mají být využívána a jsou amortizována. Správce hřiště spolu s městskou policií a asistenty prevence kriminality musí na hřišti vynutit právo a pořádek pro ty děti, které přišly sportovat,“ doplnil Bažant s odvoláním na fakt, že pohyb patří k základním lidským potřebám a sport je součástí národního programu k ozdravění populace.

Primátor Jan Paparega (ProMOST) už tehdy reagoval, že Most sport podporuje. „Je tu mnoho areálů, které lze k pohybu a sportu využít,“ uvedl.

Most byl v Evropě vzorem

Město Most bylo v roce 2015 Evropským městem sportu. Titul a prapor mostecká delegace obdržela v Bruselu. „Vaše město je skutečně dobrým příkladem sportu pro všechny, sportu jako nástroje pro zdraví, integraci, výchovu a respekt,“ uvedl tehdy ve zdravici prezident pořadatelské organizace ACES Europe Gian Francesco Lupattelli. Spolu s Mostem titul získalo pro rok 2015 celkem 15 evropských měst. Hlavním městem sportu byl italský Turín.