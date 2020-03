Na Mostecku stoupl počet nemocných, ale hlavně testovaných. Pacienti s pozitivním nálezem mají mírný průběh Covid-19.

Dvanáct tisíc ústenek dostala ve středu 25. března mostecká nemocnice | Foto: Deník/Martin Vokurka

Na odběrovém stanovišti u mostecké nemocnice si od čtvrtka 19. března do úterý 24. března nechalo udělat test na popud hygieniků 154 lidí a ve středu 25. března bylo v plánu 32 odběrů. Stanoviště, které slouží objednaným pacientům z okresů Most a Louny, je v provozu od 8 do 16 hodin a lze do něj vjet autem.