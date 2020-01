Obávají se, že vyklizená budova zchátrá jaká Sputnik nebo se zbourá jako Zahražany a na panelákovém sídlišti se pak zhorší základní občanská vybavenost. Objekt knihovny navíc považují za funkční a cenný. Vyplynulo to z rozhovorů Deníku s místními obyvateli. Nikdo z náhodně oslovených záměr nehájil.

„Knihovna sem patří a lidé jsou na ni zvyklí. Bude lepší, když tu zůstane. Hlavně aby z ní neudělali úřad práce,“ řekla 67letá Růžena, která bydlí v ulici Moskevská od roku 1968 a výstavbu knihovny před 40 lety sledovala z okna.

„Stěhování je blbost. Místo toho, aby naši knihovnu opravili, tak ji určitě zbourají. Co by tam asi tak mohlo být, vždyť je to velký objekt,“ zlobila se 79letá Ludmila. Podle ní bude těžké udělat z budovy nějaký úřad nebo byty. Odmítla by i přestavbu na obchodní dům či tržnici.

„Nechápu to. Kdo si to umanul? Mostecká knihovna byla postavena jako knihovna a takových budov v Čechách moc není. Dopadne to tak, že město pro ni nenajde využití, vandalové ji postupně vytlučou a zůstane z ní zřícenina,“ sdělila 90letá Zdeňka. Stěhování knihovny do centra, kde bydlí méně lidí, podle 80leté Libuše oslabí hlavně velké panelákové sídliště pod Šibeníkem, kde postupně ubývá veřejných služeb. „Už teď musíme za vším dojíždět, k lékařům i do obchodů. Když i naše krásná reprezentativní knihovna skončí jako Sputnik nebo Zahražany, bude to tu špatné. Úplný chaos,“ postěžovala si.

Další opuštěná budova

„Vadí mi, že Most bude mít další opuštěný objekt. Stěhování do nového chápu, protože v zastaralé knihovně je zima, ale lepší by bylo budovu opravit, aby neskončila jako Zahražany,“ řekla další obyvatelka sídliště.

O Repre a knihovně přemýšlí i mládež, která volá po oživení centra města. „Já bych do Repre přesunul jen část knihovny. Mohla by tu být dětská pobočka. Oddělení pro dospělé by zůstalo na sídlišti,“ navrhl 14letý Denis, který v pátek jezdil na kole na zamrzlých loužích v bazénku Repre. Podle 14letého Pavla by celá knihovna měla zůstat na sídlišti. Slabinu vidí v tom, že se neřeší okolí Repre, u něhož stojí zchátralý Prior. „Mohl by z něj být parkovací dům pro auta, motorky a jízdní kola. Do horního patra bych dal restauraci. Vše by odtud bylo blízko, Repre i úřady,“ řekl Pavel.

Rekonstrukce Repre začne zřejmě letos. Zastupitelstvo na ni vyhradilo prvních 20 milionů korun. Přesnější celkové náklady určí projektová dokumentace, která se dokončuje a zahrnuje i umístění knihovny do Repre.

Petice za knihovnu

Proti stěhování knihovny je část opozice. Za záchranu budovy vznikla loni na podzim petice a občanská iniciativa, která založila vlastní web. Podle vedení radnice bude stěhování knihovny do zvelebeného Repre přínosem a služby pro veřejnost se rozšíří. Co bude s budovou knihovny, radní ještě neví, ale uvažují o prodeji nebo pronájmu. „Svým charakterem a umístěním je vhodná například pro vzdělávání či kulturu při zachování architektonických hodnot objektu, včetně původních uměleckých děl. K této otázce očekáváme i odbornou a veřejnou diskuzi,“ informoval primátor Jan Paparega.