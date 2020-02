Z bývalých mosteckých jeslí v ulici Antonína Dvořáka, ze kterých strážníci před pěti lety vyháněli narkomany a tuláky, se stal domov pro seniory. Opuštěný objekt koupila a bez dotací zrekonstruovala rodinná firma z Mostu, která poskytuje domácí zdravotní péči a pečovatelské služby. Domov s kapacitou 17 lůžek, který stál přes 20 milionů korun a umožní i pobyt domácím zvířatům, se otevře na jaře. Bude prvním soukromým zařízením svého druhu ve městě.

„Začátky byly hodně těžké. Budova byla v dost dezolátním stavu. Zdržovali se v ní bezdomovci, rozdělávaly se tu ohně a vše bylo ohořelé,“ řekla jednatelka společnosti Sestřičky Valerie Srbková.

Nápad víc pomáhat seniorům vzešel z praxe zdravotních sester. „Děvčata se vracela z terénu a říkala, že by si některé klienty nejraději vzala k nám, protože k nim jezdila velmi často. Spousta seniorů žije osaměle a potřebují trvalejší kvalifikovanou péči. Do velkých domovů se jim moc nechce, ale nás znají a na to také spoléháme,“ sdělila Ludmila Vaňková, maminka Valerie Srbkové a druhá jednatelka, která v Mostě poskytuje domácí zdravotní péči od roku 1993.

Domov se čtrnácti malometrážními byty je určený pro seniory od 65 let, brzy spustí evidenci žádostí a upřesní ceník. V garsonkách jsou kuchyňské kouty, sociální zařízení, skříně a elektricky polohovatelná lůžka. Tři byty čekají na páry. Budova zahrnuje i výtah, aktivizační místnost, jídelnu, kde se dají pořádat akce, prádelnu a velkou centrální koupelnu pro handicapované.

V domově bude denní i noční personál. Domov teď nabírá pečovatelky. V objektu už mají zázemí zdravotní sestry z terénní služby a přestěhovalo se do něj i sídlo společnosti, která má desítku stálých zaměstnanců, ale využívá i brigádníky.

Obyvatelé čtvrti jsou rádi, že ulici už nehyzdí opuštěná budova, která přitahovala vandaly. „Je to tu hned lepší a útulnější. Kdyby ještě žila má maminka, tak bych ji do domova umístila,“ uvedla 54letá Jana. Podle ní poptávka po službách pro seniory poroste. „Jsem rád, že se budova opravila. To, že slouží seniorům, je jen dobře,“ uvedl další starousedlík.

S novým zařízením bude mít Most čtyři domovy pro seniory. Tři provozuje dotovaná Městská správa sociálních služeb (MSSS) a mají celkem čtyři sta lůžek. Na umístění se čeká i několik roků a průměrný věk klientů je téměř 84 let. Za pobyt a stravu platí měsíčně zhruba 10 tisíc korun. V roce 2018 MSSS, která provozuje i další sociální zařízení, hospodařila s částkou 150 milionů korun, z toho 36 milionů tvořil příspěvek od města. Letos radnice poskytne své organizaci přes 42 milionů, z toho na její domovy pro seniory 22 milionů korun.

Během posledních dvaceti let vzrostl v Mostě průměrný věk z 37 na 42 let. Lidé starší 65 let už tvoří skoro pětinu obyvatel. „Podíl seniorů na celkové populaci se bude nadále zvyšovat,“ píše se v městském komunitním plánu sociálních služeb pro období 2019 až 2022. Podle odhadů bude do roku 2030 největší přírůstek ve věkové kategorii 70 až 84 let, což bude mít vážný dopad na rozvoj a plánování sítě sociálních služeb a její ekonomickou udržitelnost. Trendem je proto větší podpora terénní a ambulantní péče, aby více seniorů dožilo doma. „Nadále tak zůstávají zachovány sociální vazby mezi nimi a jejich rodinami,“ tvrdí odborníci v komunitním plánu.

Roste však počet starších obyvatel s demencí, kteří vyžadují náročnější péči. Proto se v Mostě na jaře zprovozní specializovaný Domov Alzheimer s kapacitou 96 lůžek.