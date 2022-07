„Láká nás to, protože jsme fanoušci motorek a sami jezdíme. Byli jsme tu i loni a byli jsme naprosto spokojeni, i když byl covid a bylo to trochu složitější,“ svěřil se 49letý motorkář. Matylda má podle Petra menší sociální zázemí, ale na takovou jednorázovou akci je prý skvělá. Věří, že ani letos ho nezklame.

„Loni byl večer v kempu klid, hlídkovali tu čeští a němečtí četníci, takže vše bylo super. I ceny jsou stále dostupné, ne jako v Brně. Za nás dáváme známku jedna,“ řekl motorkář, který začínal jezdit jako kluk na fichtlu za chalupou. Jeho skupinka zůstane v Mostě až do neděle, kdy souboje nejrychlejších silničních značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW skončí.

„Celkovou návštěvnost je zatím těžké odhadovat. Svou roli bude mít i počasí. V sobotu má být trochu horší, ale v neděli, kde budeme znát přesnější číslo, se má zase zlepšit,“ sdělil mluvčí autodromu Radek Laube. Minulý týden se prodalo už 13 500 vstupenek v předprodeji, ale koupit je lze i během víkendu v pokladnách autodromu.

Do Mostu míří tisíce fanoušků motorek, hlavně Němci. Začíná mistrovství světa

Šampionát letos neomezují žádná proticovidová opatření. Diváci proto mohou i do paddocku, kde zažijí přímý kontakt se závodníky a v uličce slávy pod stupni vítězů si s nimi budou moci plácnout. Uvidí je zblízka také na ploše pro odstavení motorek, kde si elitní jezdci sundají po závodu přilby a dají najevo první emoce. Na podobných soutěžích se tohle neděje.

Zážitky versus kravál

Řada fanoušků se chystá poznávat Most a okolí. „Loni jsme výlety nestihli, protože závody byly časově náročné a moc jsme se nevyspali, protože Němci v kempu vyhrávali nahlas do dvou do rána a v půl sedmé začali znovu. To bylo jediný negativum, jinak Most je výbornej,“ zmínil Daniel Slabý z Pardubicka. Další člen výpravy z východních Čech Martin Beran označil superbiky za super akci. „Já jsem si to tu loni užil na dvě stě procent,“ dodal.

Nadšení nesdílejí kritičtí obyvatelé rodinných domů u závodiště. Kvůli řevu motorek neuslyší manželku při práci na zahradě 74letý František. „Tenhle kravál se dá ještě snést, protože při mezinárodních závodech se musí dodržovat limity hluku. Pak to nevadí ani našemu psovi. Ale hrůza je to od dubna do listopadu, kdy je tu kravál dennodenně, protože při soukromých akcích tady jezdí vykuchaný stroje a ty pak zní jako cirkulárka,“ řekl senior, který žije v Souši přes dvacet let a zažil prý klidnější časy.

Obavy jsou i z divokých pouličních jízd některých fanoušků, kteří přijeli do Mostu na motorkách. „Když jsem byl mladý, tak jsem takové excesy dělal taky, ale s věkem člověk bere rozum a ví, že by mohl přejet děti. Ale třiadvacetiletému to nedojde,“ připustil riziko jeden z motorkářů ve středním věku, který je tátou.

Trofeje pro mistrovství světa superbiků jsou v duchu českého sklářského umění

Policie v souvislosti s mistrovstvím světa přijala opatření k zajištění veřejného pořádku. Chce eliminovat i rizika v dopravě a předejít krádežím. „V době konání šampionátu jsme posílili výkon služby v kempech na Matyldě i na hipodromu. Tam se zaměříme na majetkovou trestnou činnost, zejména u zaparkovaných vozidel, ale i na veřejný pořádek,“ sdělil mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Dopravní policisté budou mimo jiné řídit silniční provoz při příjezdu a odjezdu závodních týmů a návštěvníků v širším okolí autodromu. Mosteckým policistům budou pomáhat i kolegové z Německa a strážníci. „Síly a prostředky nasazené do opatření odpovídají zkušenostem z předchozích akcí podobného rozsahu. Konkrétní počty policistů ve službě a jejich vybavení nebudeme z taktických důvodů konkretizovat,“ dodal mluvčí.

Mimořádné tábořiště na hipodromu je další novinkou pro návštěvníky šampionátu. Na ploše jsou toalety, mobilní sprchy a občerstvení. Areál slouží také jako odstavné parkoviště. Výhodou je bezplatná autobusová kyvadlová doprava z hipodromu na autodrom každou půlhodinu či hodinu podle jízdního řádu. Pro veřejnost je hipodrom zavřený a otevře se až v pondělí 1. srpna.

Další nápor zažije Most při tradičním mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se pojede na autodromu od 2. do 4. září. Trucky opět doprovodí podnik Nascar.

O šampionátu WorldSBK

Mistrovství světa kategorie Superbike je nejvyšší a nejrychlejší třídou závodů sériových silničních motocyklů. Ty jsou upravené jen některými komponenty (tlumiče, části motoru, výfuk). Seriál se jezdí na světových okruzích jako Catalunya, Assen, Donington Park nebo Phillip Island. Působí zde pět značek – Kawasaki, Yamaha, Ducati, Honda a BMW, za které jezdí světové motocyklové hvězdy. Kalendář světového šampionátu zasahuje do tří kontinentů, vedle Evropy je to Jižní Amerika a Asie.

Součástí mosteckého programu je přes devět hodin zábavy na pódiu denně, včetně autogramiád a expozice motocyklů.