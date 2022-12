Na seznamu investic není žádná obří akce za víc než 100 milionů korun, ale celá řada projektů s hodnotou od 10 milionů do 80 milionů korun. Novinkou jsou například fotovoltaické elektrárny na objektech města. Instalovány budou na aquadromu, sportovní hale a zimním stadionu. Město už chystá vyhlášení zakázky a počítá s tím, že skoro polovinu nákladů mu proplatí ministerstvo životního prostředí. Návratnost investice odhaduje na nejvýše deset let.

Most chce v příštím roce zahájit také výstavbu nového autobusového nádraží u železniční stanice a odborných učeben v budovách 1. a 10. ZŠ. V plánu je i dokončení rekonstrukce hradu Hněvín, aby se mohla do léta otevřít hradní restaurace. Desítky milionů zároveň potečou do obnovy parku Střed, kde budou hřiště, kavárna, pódium a vodní kaskáda.

Zastupitelstvo rezervovalo v rozpočtu také 50 milionů korun na spuštění rekonstrukce kulturního domu Repre a 15 milionů na další modernizaci pouličního veřejného osvětlení, které bude úspornější. Kdo a za kolik zajistí provoz a údržbu městských lamp na další čtyři roky, ale není ještě jasné. Radnice chystá novou zakázku s hodnotou přes 140 milionů korun. První tendr město zrušilo, protože se přihlásil jen jeden zájemce, který navíc překročil cenový strop. Do výběru nového provozovatele, který by mohl být znám do jara příštího roku, se o osvětlení postarají městské technické služby.

Debata o bytech a odpadech

Součástí schváleného plánu hospodaření na rok 2023 je uvolnění dvaceti milionů korun na další výkupy soukromých bytů, aby město mělo bydlení pod větší kontrolou. Podle části opozice by suma měla být vyšší, protože ze sídlišť je třeba vytěsnit problémové nájemníky. „V minulosti jsme se bavili o částce až sto milionů korun ročně,“ upozornil zastupitel Jiří Nedvěd (SMM).

Podle Hrvola rozpočet upřednostňuje řadu rozvojových investic a částka na výkup bytů je startovací pro následující čtyři roky. Náměstek nevyloučil navýšení peněz na výkup bytů podle aktuálních potřeb a priorit v sociální oblasti, které bude koalice dolaďovat.

Další očekávaná politická debata se bude týkat radničních benefitů. Schválený plán hospodaření města sice garantuje i v roce 2023 bezplatný svoz odpadu pro všechny Mostečany, ale v zastupitelstvu sílí hlasy, aby radní tuto výhodu přehodnotili. Likvidaci smetí totiž platí za lidi radnice a stojí to desítky milionů. „Ta situace nutně vyžaduje nějakou revizi, i když je to velmi citlivá záležitost,“ sdělil opoziční zastupitel Daniel Drtík (ODS).

Koalice ProMOST a ANO se chce otázkou plateb za odpad zabývat v příštím roce ve zvláštní pracovní skupině s účastí opozice. „Pracovní skupina by neměla řešit jen poplatky, ale i třídění nebo energetické využití odpadu,“ doporučila zastupitelka Berenika Peštová (ANO).

Podle primátora Jana Paparegy (ProMOST) vybírání poplatků za odpad před rokem 2007 zatěžovalo radnici značnou administrativou a byla řada nedobytných pohledávek. Současná samospráva proto musí zvážit všechny výhody a nevýhod, k čemuž má pomoci analýza situace v jiných městech. A pak bude záležet na vůli zastupitelů, zda dosavadní přístup Mostu k platbám za odpad změní. „Je to otázka politického rozhodnutí,“ sdělil primátor.