Pětadvacetiletá Dominika zdolá s kočárkem otravný schod na přechodu pro chodce a snaží se co nejrychleji přejít rušnou silnici v ulici Moskevská. Mine chatrný plastový ostrůvek vyplněný kameny a s úlevou vstoupí na druhou stranu ulice. Kdyby měla moc něco změnit, ulici by upravila tak, aby byla celá bezbariérová, bezpečnější a s lepšími rozhledovými poměry.

„Když vcházíme rovnou na přechod, tak nejsme moc chráněni před auty, která jezdí zespodu a nejsou dobře vidět. Na horním přechodu je to lepší, protože tam když vstoupíte do silnice, jste nejprve v zálivu a až pak jdete do jízdního pruhu, takže řidiči vás už vidí,“ vysvětluje Dominika.

Za rok by měla být spokojenější. Radnice se totiž rozhodla, že dopravní koridor v ulici Moskevská v příštím roce rekonstruuje. Náklady se zatím odhadují na částku kolem dvaceti milionů korun a jsou součástí návrhu městského rozpočtu na rok 2022.

„Ulice Moskevská se bude upravovat podobně jako letos ulice SNP. Změny se snažíme dělat koncepčně,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

V ulici Moskevská se kromě přechodů pro chodce zmodernizují zastávky MHD, kde vyjetý asfalt od kol autobusů nahradí speciální betonové panely. Také široká silnice dostane nový povrch a změní se režim parkování. Část ploch s podélným stáním se přebuduje na šikmá.

Ulice Moskevská je důležitou dopravní tepnou. Vznikla při výstavbě nového Mostu jako páteřní osa spojující vlakové a autobusové nádraží s centrem města, Skupovkou a nemocnicí. Moskevská je součástí panelákového sídliště (původně čtvrť Bohumíra Šmerala), které bylo šestý obytným obvodem a od nádraží ho měly lemovat provozovny služeb a budovy veřejných institucí. Zástavba ambiciózní uliční fronty, která měla chodce i řidiče vést do centra, zůstala ale nedokončena. Současný záměr, který je v návrhu rozpočtu, řeší jen hlavní komunikaci. Nyní se v ulici Moskevská upravuje prostranství u bloku 573, kde město nechalo odstranit bývalý okrasný bazének sloužící jako záhon a uhradí opravu chodníku, instalaci nového mobiliáře a novou výsadbu.

Zastupitelstvo rozhodne o rozpočtu na rok 2022 v prosinci letošního roku. V návrhu jsou desítky investičních akcí, které se v různých lokalitách dotknou tisíců lidí. „Myslím si, že se nám podařilo připravit hodně zajímavé projekty,“ sdělil náměstek primátora.

V plánu je například obratiště autobusů ve Vtelně pro prodloužení místní linky, další zvelebování hradu Hněvín, aquadromu a jezera Most. O případném zahájení rekonstrukce kulturního domu Repre se bude ještě jednat. Poslední škola, která není zateplena, je 18. ZŠ, ale na tu má přijít řada až v roce 2023.

V návrhu městského rozpočtu na příští rok je výstavba nového letního amfiteátru v areálu Benedikt a vybudování občerstvení a toalet ve FunParku na Šibeníku. U jezera Matylda začne město instalovat na okružní cestě veřejné osvětlení a rozšíří zázemí pro občerstvení.

Celkový rozpočet je navržen jako schodkový kvůli investičním výdajům. Běžný rozpočet, který je nutný k základnímu provozu města, je však přebytkový s částkou skoro 100 milionů korun. Plán hospodaření města v roce 2022 zahrnuje i dosavadní benefity pro obyvatele. Je to jízdné zdarma pro školáky a seniory a osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu pro všechny Mostečany. Novým bonusem má být jednorázový příspěvek 15 tisíc korun na každé nově narozené dítě, jehož rodiče pracují nebo studují a mají ve městě trvalý pobyt.