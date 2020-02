V produkci se dokonce objevilo jedno kouzelnické číslo navíc. Předvedl je David Kozlok, někdejší nejmladší cirkusový principál v Čechách, později i kouzelník, který před pěti lety přešel na složitější iluzionistická čísla.

„Musím přiznat, že jsme neměli žádnou velkou nebo dlouhou přípravu. Vesměs to všechno byla čísla, která při vystoupeních předvádíme, akorát šlo o to seřadit je do jednoho bloku tak, aby na sebe plynule navazovala,“ svěřil se držitel rekordu. Tým složený z šesti lidí zkoušel pouhý jediný den, a to v sobotu v tělocvičně. V neděli odpoledne už jel naostro.

O tom, že se pokusí ustanovit rekord, se Kozlok rozhodl loni o Vánocích. Inspiroval se světovým rekordem v zahraničí, kde kouzelník stihl předvést deset iluzí během pěti minut. Důvod, proč do toho David šel, byl jasný.

„Nás kouzelníků je hodně na různých úrovních, a tak člověk chce čas od času na sebe upozornit a ukázat, že na sobě dělá a má v repertoáru nové a složitější věci. Tak jsem oslovil agenturu Dobrý den z Pelhřimova, že se pokusíme udělat český rekord,“ řekl. A vyšlo to. Kozlok se svým týmem nasadil laťku hodně vysoko. Rekord má totiž hodnotu 3 minuty 51 vteřin, což vyrazilo dech i samotnému hlavnímu aktérovi. „Věděl jsem, že bychom to měli stihnout, ale takhle rychle? Při trénování jsme měli čas kolem čtyř minut. Navíc jsme do série přidali jednu iluzi navíc, takže jsme jich stihli předvést jedenáct,“ doplnil David Kozlok.

Několikrát uvedený trik s převlékáním hlavního aktéra nebo asistentky, levitace, zmizení a objevení se asistentky v kleci, propíchnutí krku mečem, záměna při připoutání ke stěně, zmizení a objevení se ne jedné, ale hned dvou asistentek v bedně doprovázené ohňovým efektem nebo svlečení saka při provazy obvázaném těle. To jsou rekordní iluze.

Rekord byl uznán a zaznamenán, zhruba týden bude trvat, než se objeví na webu agentury Dobrý den. „Teď je trochu klidnější období, takže bude uveřejněn poměrně brzy. Když je sezona v plném proudu, trvá to třeba i šest týdnů,“ informoval jednatel agentury Luboš Rafaj. Ten také poznamenal, že Kozlok se dočká zápisu v České knize rekordů v příštím roce. „To se připravuje další aktualizované vydání,“ dodal Rafaj.

Pětadvacetiletý David Kozlok už ve svých 11 letech, když byl žákem 16. základní školy v Mostě, založil Cirkus Mini a stal se tak historicky nejmladším cirkusovým principálem. Později přidal kouzelnická vystoupení a show po dětské publikum. Posledních pět let se svým týmem předvádí složitější kouzelnické iluze. Žije v Mostě, civilním povoláním je skladník v jedné firmě sídlící v Mostě – Velebudicích.