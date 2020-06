Do slavnostního otevření parkourového hřiště na Šibeníku zbývá pár minut, ale je tu problém. Boty prvních návštěvníků přenášejí po dešti na umělý povrch bláto od obrubníků, kde ještě nevyrostla tráva. Vtom přijíždí auto, vyskočí z něj muž s mulčovací kůrou a vysype suchou cestu na hřiště. „Tady je vidět, jak funguje sportovní hala. Za pět minut je nedostatek odstraněn,“ řekl ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Bonmot sice hosty pobavil, ale správce městských sportovišť čekají další starosti. Práce přibude.

U nedalekého Fun parku s rozhlednou a lanovým centrem sportovní hala počítá s novinkami, například se speciálním hřištěm. „Bylo by pro ty nejmenší děti, které jsou schopny si hrát a lézt. Takové hřiště v Mostě ještě není,“ sdělil Formánek. Pokud město investici schválí, plácek pro batolata se otevře v příštím roce. Hala ho chce prosadit kvůli zvýšené návštěvnosti parku a zájmu o nové služby. „Zaregistrovali jsme, že sem chodí hodně rodin s dětmi a pro ty nejmenší pod tři roky není vyžití,“ připomněl ředitel.

Radnice se bude zabývat také studií na rozšíření zázemí Fun parku, kde zatím chybí přívod vody. Součástí návrhu jsou i objekt pro centrální toalety Šibeníku, přebalovací pult, ohřev kojenecké výživy a další vychytávky cílené hlavně na rodiny s dětmi.

Záměr má podporu vedení města, které loni čelilo kritice, že ve Fun parku za desítky milionů tvoří zázemí jen mobilní toalety a omezené občerstvení. Když plán dostavby projde orgány města, v roce 2021 by mohla vzniknout projektová dokumentace a o rok později se Fun park dodělá.

Postupnou proměnu kdysi zarostlého lesoparku v dobře vybavený městský park pro setkávání a volnočasové vyžití by řada lidí uvítala. „Přidala bych sem letní kino a kavárnu, pak by to bylo ideální,“ řekla 33letá Irena. Podobně uvažovali i projektanti před rokem 1989, kdy měly Šibeník oživit Dům pionýrů, muzeum, expozice starého Mostu, čtenářský koutek s cukrárnou, letní kino a restaurace. Jedna vize dokonce počítala s rozšířením parku do centra Mostu přes silnici, ze které by byl tunel se zelenou pochozí střechou. Z drahých plánů ale sešlo.

Teď je novou atrakcí alespoň parkourové hřiště. „Dětem se bude líbit, jsou nadšené,“ zmínila 34letá Lenka, častá návštěvnice parku. Stavbu hřiště, kde se má mládež učit překonávat překážky, prosadil lékař a zastupitel Daniel Drtík. „Jsem rád, že to vzniklo. Parkour se rozvíjí a zaujal velkou část naší mládeže. Hřiště může děti vytáhnout z pokojů od počítačů a nasměrovat je ke sportu, aby byly zdravé a spokojené,“ sdělil.

Hřiště si s dětmi vyzkoušel známý parkourista a youtuber Taras Povoroznyk zvaný Tary. „Je to super! Dá se tu vymyslet spousta věcí. Já na to koukám po 12 letech tréninku, takže už vidím úplně jiný skoky než začátečníci,“ svěřil se po cvičení. Podle něj je hřiště vhodné pro začátečníky i profesionály. Podle odhadů je v Mostě přes 500 parkouristů, kolem 30 jich dělá tento sport na vyšší úrovni.

Volně přístupné hřiště s umělými bariérami na 330 metrech čtverečních stálo přes tři miliony korun a stojí vedle venkovní posilovny, což je podle cvičenců výhoda. Na plácku byly kdysi zchátralé betonové prolézačky a můstky, kde se scházely pochybné partičky.

Proměny i jinde

Sportovní hala Most, která areál pro město provozuje, chystá ještě letos za 200 tisíc korun obnovu herních prvků na oploceném centrálním dětském hřišti ve Vtelně. Ve správě má ještě tři centrální hřiště v Souši, Rudolicích a ve Fibichovce. V Mozartovce se už dříve zrušilo kvůli vandalům, v Lidické se letos z podobných důvodů proměnilo v běžný plácek na hraní s menším počtem hracích prvků. Lépe vybavená hřiště má od jara několik městských školek a moderní víceúčelový koutek se chystá také v mateřince v ulici Jana Kříže.