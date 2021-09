Satirická revue Golem měla premiéru v listopadu 1931 v Osvobozeném divadle. Zábavný příběh líčí intriky na dvoře habsburského císaře, který se místo vládnutí zajímá spíše o ženy a esoteriku. Námět hry je známý z proslulého filmu Císařův pekař–Pekařův císař z roku 1951. Mostecké venkovní představení doprovázelo sychravé počasí. V první půli začalo pršet a pořadatelé si začali dělat starosti, co dál. Déšť do přestávky naštěstí ustal.

Smích a potlesk se večer rozléhal na zaplněném nádvoří mosteckého hradu Hněvín. Městské divadlo Most na něm v pátek 17. září uvedlo v premiéře výpravnou inscenaci Golem podle předlohy Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

