Mostecká radnice vyhlásila zakázku na přístavbu zimní zahrady a rekonstrukci restaurace městského hradu Hněvín. Předpokládaná hodnota díla přesahuje 24 milionů korun bez DPH.

Mostecký vrch Hněvín s hradem | Foto: Deník/Martin Vokurka

Nabídky firem radnice přijímá do 13. září a smlouvu s vítězem zakázky by mohla uzavřít v říjnu, kdy by předala staveniště. Stavební práce mají trvat sedm měsíců a probíhat za nepřerušeného provozu hradu. Ten je otevřený pro veřejnost každý den od 9 do 18 hodin. V areálu je přístupné nádvoří, kiosek s občerstvením a vyhlídková věž. Restaurace je už delší dobu zavřená.