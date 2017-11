Most hledá firmu, která postaví lanový park. Náklady? Až 25 milionů korun

Most - Je to hratelné. Černí andělé v prvním měření sil poháru EHF padli v Rusku s místní zvenigorodskou Hvězdou těsně 31:28 (14:13). Rusky táhla neskutečná brankářka Anoshkinová. Do mostecké odvety, která bude za týden, je to přijatelný výsledek. Dá se otočit. Zvládnou Černí andělé postoupit? „Ve dvou nadcházejících pohárových zápasech budeme od všech našich hráček očekávat maximální nasazení až na hranici sebeobětování,“ řekl pro klubový web manažer oddílu Rudolf Jung.