Příznivci házené sledovali v sobotu 11. září večer v mostecké sportovní hale šlágr druhého kola nejvyšší soutěži žen, utkání mezi DHK Baník Most – MŠK Iuventa Michalovce. Ze souboje českého a slovenského mistra nakonec vzešli jako vítězky po napínavém průběhu Slovenky, které daly o dvě branky víc (25:27). Příští sobotu 18. září hraje Most proti Dunajské Strede.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.