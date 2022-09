V České republice se griluje ostošest od jara do podzimu. Podle odborníků jde většinou o laickou přípravu, kdy lidi koupí v krámu obvykle vuřty, marinovanou krkovici a křidélka a někde je opečou. Kurz v Mostě měl ukázat, že všemu musí předcházet pečlivá příprava a hlavně výběr surovin, což je standardní postup v restauracích a hotelech, které si zakládají na dobré pověsti. Proto studenti odnášeli ze školní kuchyně k vyzdobeného zahradnímu altánu mrkev, dýni, růžičkovou kapustu, cibulku, brokolici, hovězí steaky a pstruhy v alobalu. U venkovního grilování nechyběl ani pestrobarevný sálat s rajčaty a dalšími dobrotami.

„Je to něco jiného, než když pozvete někoho na zahradu na běžné grilování. Profesionální příprava je úplně jiná disciplína,“ upozornil kapitán. Grilování bývá podle něj v restauracích něčím navíc, co zpestřuje tradiční menu podobně jako rožnění. Některé podniky pro to vyhrazují zvláštní dny, rožní celé kusy masa a mají plno hostů.

„Dřív jsme měli jen jeden gril, ale na jaře jsme koupili další, protože máme i výuku venku. V květnu nebo v červnu, když je hezky, jdeme na zahradu a grilujeme. Děti to baví,“ sdělil učitel technologie přípravy pokrmů Roman Sejval, který členy juniorského národního týmu kuchařů pozval. Podle něj se studenti některé věci lépe naučí, když jim je vysvětlí „kluci z nároďáku“. Sejval se svěřil, že také rád griluje. Kromě masa i zeleninu a hlavně sýr halloumi.

„Má to svoje kouzlo,“ popsal grilování 19letý juniorský reprezentant Jonáš Slusariuc z Kladenska. „Přijde mi, že je to něco jiného než všechny ostatní tepelné úpravy. Je to něčím speciální. Třeba tím, že se dá pracovat na otevřeném ohni a není to jen o mase, které se už dá nahradit. A dost často se používá zelenina a řada dalších věcí,“ dodal.

Podle 24letého reprezentanta Vojtěcha Petržela ze Svitavska jsou základem úspěchu kvalitní suroviny. „Jde hlavně o to nekupovat někde v krámu nebo u řezníka maso, které se nehodí na grilování a pak ho používat,“ řekl. Při laickém grilování je však podle něj důležitá i atmosféra. „Doma je dobré mít kolem sebe bandu přátel a dobré pivo,“ dodal.

Juniorský národní tým kuchařů se na olympiádě ve Stuttgartu v roce 2020 probojoval ve studené i teplé kuchyni mezi TOP 10 světových týmů a přestal být považován v globálních soutěžích za outsidera. „Umístit se do desátého místa v rámci celého světa je skvělé,“ poznamenal kapitán, který je u týmu šest let. Nyní se reprezentanti připravují na olympiádu v roce 2024. Je jich přes deset, aby se mohli zastupovat, když někdo před soutěží vypadne. Pilují různé techniky a postupy.

Veřejné grilování



Když někdo bydlí v paneláku, nemá zahrádku a chce venku grilovat, má v Mostě na výběr několik míst. Veřejná griloviště jsou v rekreačních areálech Benedikt a Matylda, kde lze zařízení používat po dohodě se správcem. Povolené je dřevěné uhlí či grilovací brikety. Zapůjčení grilovacího roštu je podmíněno zaplacením vratné zálohy 200 korun.



Největší piknikové místo s grilovišti nabízí mostecký hipodrom, otevřený pro veřejnost od dubna do konce října. Griloviště jsou v provozu od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin.



„Griloviště nejdou rezervovat. Před grilováním je třeba nahlásit se obsluze. Ta na základě vydané vratné zálohy ve výši dvě stě korun zapůjčí gril,“ uvedla mluvčí hipodromu Nikola Černá ze společnosti Hipodrom Most. Záloha se vrací, když hosté předají místo v původním stavu.