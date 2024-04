Letošní rok uplynou dvě a půl století od chvíle, kdy svět opustil Florian Leopold Gassmann. Jak se tento rodák z Mostu vymanil z předurčeného osudu obchodníka a stal se respektovaným hudebním skladatelem s mezinárodním věhlasem? A jakou roli sehrál v životě legendárního Antonia Salieriho? Více se dozvíte v článku.

Portrét F. L. Gassmanna od neznámého autora. | Foto: město Most

I když může být dnes skladatel Florian Leopold Gassmann široké veřejnosti téměř neznámý, jeho výjimečný talent a prestižní pozice dvorního skladatele a kapelníka císaře Josefa II. potvrzují, že ve své době hrál podstatnou úlohu v evropském hudebním světe.

Florian Leopold Gassmann se narodil roku 1729 v Mostě, a tak si letos připomínáme i 295 let od jeho narození. Díky svému výjimečnému talentu se již v raném věku učil zpěvu, hře na housle a na harfu u mosteckého sbormistra Jana Vobořila a navštěvoval jezuitský seminář v Chomutově.

"Protože Gassmannův otec, movitý zlatník, nesouhlasil se synovým rozhodnutím věnovat se hudební kariéře a chtěl, aby se jeho syn stal obchodníkem s kořením, uprchl dvanáctiletý Gassmann do Karlových Varů," vysvětluje renomovaný rakouský hudební vědec Michael Lorenz. Novinář Jiří Vejvoda popisuje Gassmannův pobyt v Karlových Varech následovně: "Jako harfeník a jarmareční zpěvák si za pouhé dva týdny vydělal dost peněz na to, aby se mohl vydat do vysněné Itálie a zaplatit si tam první část výuky."

Přesídlil tedy do centra tehdejšího hudebního světa, do Itálie. Díky studiu u věhlasného boloňského pedagoga Padre Martiniho se mu postupně otevřela cesta k prvním úspěchům a jeho kariéra nabírala spád. Po získání zakázky na operu pro benátský karneval v roce 1757 se stává vyhledávaným operním komponistou.

V roce 1763 odchází do Vídně, kde po odchodu Christopha Willibalda Glucka do Paříže, získává pozici dvorního skladatele na dvoře Marie Terezie a Josefa II. Císař Josef, vášnivý milovník hudby, si Gassmanna oblíbil a udržoval s ním mimořádně přátelské vztahy. Díky panovníkově náklonosti a nespornému talentu získal Gassmann roku 1772 prestižní a dobře placený post císařského dvorního kapelníka.

Během jedné ze svých četných cest do Itálie se Gassmann seznámil s mladým Antoniem Salierim, jehož pozval do Vídně a začal ho yučovat kompozici. Zajistil mu nejlepší dosažitelné vzdělání a představil ho císaři, což mělo zásadní vliv na Salieriho další kariérní vývoj.

Portrét Antonia Salieriho od Josepha Willibrorda Mählera.Zdroj: Wikipedia

Florian Leopold Gassmann byl jednou ženatý a měl tři děti, z nichž se dospělosti dožily jen jeho dvě dcery. "Antonio Salieri se stal jejich učitelem zpěvu a mladší z nich se později pod jménem Therese Rosenbaum proslavila jako interpretka Mozartových oper a sólistka Vídeňské dvorní opery", uvádí se v Rakouském biografickém slovníku.

Gassmann byl nejen věhlasným skladatelem, ale i sociálním inovátorem. Roku 1771 inicioval založení charitativního spolku podporujícího vdovy a sirotky po hudebnících. Tato organizace s názvem Tonkünstler-Societät úspěšně fungovala až do poloviny 20. století. Tento fakt je důkazem, že Gassmann svou sociální angažovaností a inovativním duchem předeběhl dobu.

Gasmann zemřel náhle na vrcholu svých tvůrčích sil ve věku nedožitých 45 let. Jeho smrt na následky úrazu při cestě do Itálie byla pro císařský dvůr a hudební dění ve Vídni velkou ztrátou. Díky Marii Terezii byla jeho vdově přiznána finanční podpora, protože se její muž v posledních letech života kvůli nemoci a nákladnému vybavení domu dostal do dluhů. Místo dvorního skladatele převzal po svém učiteli jeho žák a přítel Salieri.

Budova ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.Zdroj: město Most

Gassman po sobě zanechal obsáhlé dílo čítající 22 oper, přes 50 symfonií a nespočet instrumentálních skladeb. O uchování jeho hudebního odkazu, který nese stopy začínajícího klasicismu, se výrazně zasadil právě Salieri.

V Mostě připomíná místo narození toho slavného rodáka pamětní deska z roku 1903 a busta před Městským divadlem, která byla slavnostně odhalena v den Gassmannových nedožitých 188. narozenin. Po 2. světové válce došlo k jejímu odstranění a na své místo se vrátila až v roce 1997. Zajímavostí je, že nejen v Mostě, ale i ve Vídni mají od roku 1906 svou Gassmannovu ulici.

Významné jubileum neopomene ani základní umělecká škola, která nese Gassmannovo jméno. „Chystáme se uctít tato dvě výročí zařazením Gassmannových skladeb na náš závěrečný koncert 19. června. Zároveň si jeho dílo připomeneme v rámci letošního projektu ZUŠ Open, " prozradil s nadšením ředitel školy David Holoma. Město Most žádnou vzpomínkovou akci nechystá.

