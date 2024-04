I když může být dnes skladatel Florian Leopold Gassmann široké veřejnosti téměř neznámý, jeho výjimečný talent a prestižní pozice dvorního skladatele a kapelníka císaře Josefa II. potvrzují, že ve své době hrál podstatnou úlohu v evropském hudebním světe.

Florian Leopold Gassmann se narodil roku 1729 v Mostě, a tak si letos připomínáme i 295 let od jeho narození. Díky svému výjimečnému talentu se již v raném věku učil zpěvu, hře na housle a na harfu u mosteckého sbormistra Jana Vobořila a navštěvoval jezuitský seminář v Chomutově.

"Protože Gassmannův otec, movitý zlatník, nesouhlasil se synovým rozhodnutím věnovat se hudební kariéře a chtěl, aby se jeho syn stal obchodníkem s kořením, uprchl dvanáctiletý Gassmann do Karlových Varů," vysvětluje renomovaný rakouský hudební vědec Michael Lorenz. Novinář Jiří Vejvoda popisuje Gassmannův pobyt v Karlových Varech následovně: "Jako harfeník a jarmareční zpěvák si za pouhé dva týdny vydělal dost peněz na to, aby se mohl vydat do vysněné Itálie a zaplatit si tam první část výuky."