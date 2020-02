Celkem 1209 obyvatel se zúčastnilo sociologického šetření, které mapovalo názory Mostečanů na centrální část třídy Budovatelů. Zájem o vyplnění elektronických i papírových dotazníků odborníky potěšil. Výsledky průzkumu zařadí do chystané architektonické soutěže, od které radnice očekává kvalitní návrhy na vylepšení rozsáhlého nevyhovujícího veřejného prostranství mezi křižovatkami u Prioru a Centralu.

Náklady se zatím odhadují na 180 až 200 milionů korun. Zahájení soutěže se plánuje na březen letošního roku. „Nyní finalizujeme soutěžní podmínky,“ řekla architektka a urbanistka Jana Kubánková z organizačního týmu.

V průzkumu, který zjišťoval vztah Mostečanů k Budovatelce a jejich potřeby, převažovali lidé ve věku od 20 do 49 let, ženy a obyvatelé s vyšším vzděláním. „Na Budovatelku chodí nejčastěji nakupovat,“ sdělil sociolog Vojtěch Černý. Na dotazy odpovídali hlavně rodiče žijící s dětmi, lidé z menších sídlišť a ti, kteří se v centrální zóně ocitají několikrát týdně nebo každodenně (75%).

Výzkumníci zjistili, že lidé se v území pohybují drtivou vetšinou pěšky (92%) a nejčastěji u křižovatky u Centralu, na chodníku směrem k Prioru a podél bloku 382 (u Rybárny). Nejvíce se vyhýbají části kolem Tří sýrů, kterou označili za nejnepříjemnější, a 1. náměstí, které naopak hodnotili jako nejvíce příjemné.

Posezení s přáteli

Šetření také ukázalo, že veřejný prostor nikde výrazněji neláká k posezení s přáteli či k odpočinku a ani to tam nežije. V zóně se necítí bezpečně 44 procent návštěvníků, obzvláště u Tří sýrů směrem ke křižovatce u Prioru, kde jim vadí hlučné a agresivní skupiny osob. Účastníci šetření vnímají negativně také šedivá a neudržovaná zákoutí a dopravní situaci na obou křižovatkách.

Skoro každý druhý by si přál, aby architekti navrhli území tak, aby se dalo využívat pro odpočinek a pro setkání s přáteli. O něco méně lidí očekává od změny snadnější pohyb a místo pro trhy. Nejméně lidí (8%) by uvítalo něco, co umožní v prostoru zábavu na různých herních prvcích. Ke změnám v dopravě jsou lidé opatrní. Mírná většina jich odmítá přesun meziměstských autobusových zastávek od Centralu blíže k Prioru a nesouhlasí s rozšířením chodníku u Centralu. Naopak jasně souhlasí s rozšířením zeleně (90%). Podrobné výsledky průzkumu se objeví na webu budovatelka.cz.

Celý řešený prostor má rozlohu 5,6 hektaru a je větší než pražské Václavské náměstí (4,2 ha). Centrální část Budovatelky byla vyjmuta z celé třídy pro architektonickou soutěž, protože je nejrušnější a reprezentuje celý Most. Proto si podle odborníků zaslouží pečlivý přístup, a ne běžnou zakázku za nejlevnější cenu. „V tomto případě je potřeba usilovat o co největší kvalitu navrženého prostoru a k tomu je nejlepší architektonická soutěž,“ uvedla Kubánková.

Uvidí se v červnu

Počítá se s tím, že vybrané architektonické týmy návrhy odevzdají letos v červnu. Porota, tvořená z většiny nezávislými odborníky, vybere tři nejlepší a vítěze a vše představí veřejnosti. Bude i prostor pro diskuze a připomínkování. Ze soutěže nevzejdou žádné nové domy nebo dostavby. Cílem je zvelebit zanedbané prostranství. O realizaci, způsobu financování a termínu zahájení úprav budou jednat politici. Podle odborníků si náročná rekonstrukce zřejmě vyžádá několik etap a může trvat i dvě volební období.

Mimo soutěž se letos plánuje oprava povrchu hlavní silnice od dopravního podniku k Centralu a od sportovní haly ke Stovce.