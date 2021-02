Most viděný zespodu vypadá futuristicky i tajemně. Poznáte, co je na fotkách?

Žijeme v době ptačí perspektivy. Z výšky nás fotí drony, satelity i městské kamery. I my sledujeme, co je dole. Skláníme se nad mobily, nad těžkými nákupy, nad dírami v chodníku. Už máme pod všemi starostmi ohnutá záda. Jako bychom zapomněli vzhlížet ke hvězdám. Co je vlastně nad námi?

Nový most přes řeku Bílina | Foto: Deník / Martin Vokurka

Zkusme se tedy podívat k obloze jako mravenec či malé dítě, které se musí zaklonit, aby spatřilo tváře svých rodičů. Uvidíme překvapivé věci. Třeba to, že věcí je nahoře méně než dole, že mají řád, že nás tolik nerozptylují a dokonce působí klidně. A tak trochu i jako z jiného světa. Fotografický experiment Deníku vás nyní zavede do světa viděného zespodu. Ve fotogalerii uvidíte některé známé objekty v Mostě. Pozorně si je prohlédněte a zkuste je poznat. Dokážete to? Některé stavby jistě poznáte na první pohled, některé vám možná dají zabrat. Zřejmě vás ale překvapí, jak zdánlivě důvěrně známé objekty, kolem kterých často chodíte, jsou najednou jiné, když se na ně podíváte z jiného úhlu. Jeden dům náhle připomíná interiér kosmické lodě ve Star Wars, další stavba obřího tesaříka s tykadly či vodní přehradu, jejíž hladina odráží modrou oblohu. Můžete v našem vizuálním experimentu "antidron" pokračovat. Zkusit nafotit zespodu i jiné budovy a výsledek nám poslat na adresu redakce.mostecky@denik.cz. Rádi vaše záběry zveřejníme jako další hádanku pro ostatní čtenáře.