Most rozhodne o podpoře festivalu u jezera, přijet mají tisíce návštěvníků

Mostečtí zastupitelé budou ve čtvrtek 28. dubna hlasovat o finanční podpoře akce The Most Fest, která se uskuteční v polovině srpna u jezera Most. Jedná se o několikadenní festival s koncerty, sportem a zábavou, což si vyžádá zřízení stanového městečka. Očekává se patnáct tisíc návštěvníků.

Magistrát v Mostě | Foto: Město Most

Zasedání zastupitelstva ve velkém sále radnice bude moci veřejnost sledovat od 13 hodin v živém vysílání na internetu. Politici budou také probírat vyhlášku o odpadech, prodej dalšího pozemku v průmyslové zóně Joseph a další věci. Občané mohou přijít diskutovat.