The Most Fest u jezera? Oslovení lidé se shodli: Most potřebuje kulturu jako sůl

autor externí

/ANKETA/ U jezera Most se chystá velkolepá sportovně-kulturní akce s názvem The Most Fest. Uskuteční se od 11. do 14. srpna. Předprodej vstupenek je v plném proudu a kapacita 15 000 lidí se pomalu plní. Co si o tomto festivalu myslí návštěvníci jezera Most? Zaregistrovali vůbec festival? Patří k jezeru tak obří akce? Mělo by ji město finančně podpořit? Spolupracovnice Deníku Tereza Brylová se zeptala devíti návštěvníků. Podívejte se, co si myslí a přidejte svůj názor v diskuzi a v anketě.