Dvě městské akciové společnosti v Mostě, které se zabývají údržbou ulic a správou nemovitostí, budou moci navýšit počet členů ve svých dozorčích radách. Změnu stanov schválilo většinou hlasů mostecké zastupitelstvo. Část místní opozice novinku nepodpořila. Nelíbí se jí, že dozorčí rada Technických služeb města Mostu bude mít místo devíti celkem deset členů a stejný orgán Mostecké bytové místo tří členů čtyři. Konkrétní jména nových zástupců ještě nepadla. Radniční firmy nejprve musejí stanovy změnit.

Podle některých oponentů získává menšinová městská vláda na svou stranu další zastupitele a za podporu rozdá posty. „Spolupracující opozice se rozšiřuje, takže už nás v opozici moc nezůstává,“ povzdechla si Berenika Peštová (ANO), která patří k největším kritikům radních. Podle ní se dozorčí rada technických služeb blíží svým počtem k fotbalovému týmu, což je moc. Peštová, která pracuje jako náměstkyně ministra životního prostředí, upozornila, že je členkou dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, která má pouze sedm členů. Podnik přitom patří k velkým společnostem, má kmenové jmění sedm miliard korun a ročně investuje přes půl miliardy. „Jsem v šoku, když si uvědomím, že technické služby jsou oproti tomu malá organizace,“ dodala zastupitelka. Podle ní navíc hrozí, že se členové v sudém počtu nedohodnou a odpovědnost za usnesení pak bude muset převzít předseda dozorčí rady, jehož hlas bude v případě rovnosti hlasů rozhodující.

Podle radních jsou technické služby největší organizací města a tomu odpovídá pracovní nasazení. „Mně nevadí vyšší počet členů dozorčí rady, protože my je dokážeme všechny zaměstnat,“ sdělil městský radní a předseda dozorčí rady technických služeb Vlastimil Vozka (ProMost). Připomněl, že dozorčí rada této společnosti je složena hlavně ze zástupců opozice. „Nikdy tam nedošlo k tomu, že bychom se neshodli na jakémkoliv hlasování,“ sdělil Vozka. Podle něj lze i do budoucna vyloučit, že dojde k patové situaci, při které bude muset předseda použít své „dva“ hlasy, protože případné sporné body se opět před hlasováním pořádně projednají a najde se většinová shoda.

Podle Peštové je to právě proto, že v dozorčí radě jsou zastupitelé z tzv. spolupracující opozice. Kromě hnutí ProMost mají v technických službách zastoupení ODS a KSČM. Zastupitelce to podle jejích slov nevadí, ale zaráží ji rozšiřování členů dozorčího orgánu a sudý počet.

Lichá nebo sudá

Názor Peštové podpořil zastupitel Jiří Kraus ze seskupení Piráti a Zelení pro Most, které také patří k čelným oponentům městské rady. „Vždycky je lepší, když je počet členů v dozorčí radě lichý než sudý. Nechápu, proč se neustále dozorčí rady zvětšují,“ uvedl Kraus. Dodal, že když se mají dosadit do orgánu firmy nové lidi, tak je vhodnější výměna členů než navyšování jejich počtu. Podle Krause není nové opatření nutné, když současný stav funguje a osvědčil se. „Mně to přijde zbytečné,“ dodal.

Pro změnu stanov hlasovalo 28 zastupitelů, proti bylo 11 a zdrželi se dva, zbylí na zasedání nepřišli.

Zastupitelstvo Mostu má 45 zastupitelů. Menšinovou vládu tvoří radní z hnutí ProMost, které vyhrálo v roce 2018 volby. Vůči městské radě se dlouhodobě vyhraňují hlavně ANO a Piráti a Zelení pro Most. K umírněným patří ODS, KSČM a v poslední době i Sdružení Mostečané Mostu.

Dozorčí rada



Hlavním úkolem dozorčí rady je kontrolovat činnost představenstva společnosti, které je statutárním orgánem.



Složení dozorčí rady Technických služeb města Mostu:

předseda Vlastimil Vozka

místopředsedkyně Olga Šrůtová

Hana Šindelářová

Iveta Jelínková

Radek Belej

Radmila Krastenicsová

Aleš Havlůj

Václav Hofmann

Jakub Ozaňák



Složení dozorčí rady Mostecké bytové:

předseda Alois Malý

místopředsedkyně Libuše Hrdinová

Zdeněk Jung