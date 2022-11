Pětatřicetiletý Michal Smutný má na okraji mosteckého Vtelna zahrádku po babičce. Na jižním svahu dva kilometry od Chráněné krajinné oblasti České středohoří se daří například meruňkám, broskvím, třešním, jabloním i vinné révě. „Tady se dá pěstovat všechno,“ říká Mostečan, který oceňuje hlavně klid. Tichou zahrádkářskou kolonii se stovkou chat, trávníků a záhonů založených na konci 70. let minulého století dělí od obytné zástavby lesík, pole, louky a říčka Srpina. Nyní se ale okraj lokality mění a v příštím roce se v ní objeví další rekreanti. Město Most totiž nechává u kolonie budovat na svých pozemcích oplocené parcely pro nové zahrádky. „Proč ne? Já s tím nemám absolutně problém. Tohle bylo nevyužité pole, které zarostlo a leželo ladem,“ říká Michal u dokončovaného staveniště, které je vidět u příjezdové silnice ke staré osadě.

Nová volná plocha leží v odlehlé části ulice U Mariany a je nyní rozdělená na parcely pro 20 zahrádek, každá o velikosti několika set metrů čtverečních. Radnice investovala miliony korun do terénních úprav a základního zázemí, včetně vodovodu a rozvodu elektřiny. Výstavbu zdůvodnila zvýšenou poptávkou po těchto relaxačních zónách.

„Naším cílem je, aby zahrádky sloužily hlavně lidem z panelákových domů, kteří si chtějí užít čerstvého vzduchu, grilovat, koupat se s dětmi v nafukovacím bazénu a něco si vypěstovat,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Za užívání zahrádky si město bude účtovat měsíční nájemné 4 tisíce korun. Parcelu pronajme na pět let s možností dalšího prodloužení. Zájem očekává veliký a o nájemcích rozhodne ve výběrovém řízení. Zvláštní komise po obdržení přihlášek vylosuje pro každou zahrádku jednoho zájemce a pro případ odstoupení vylosuje náhradníky.

Radnice nechtěla nájemce vybírat podle toho, kdo nabídne za pronájem víc, protože by tím znevýhodnila zájemce s nižšími příjmy. Vyloučila také prodej, aby si město udrželo kontrolu nad areálem a zabránilo výstavbě domků pro celoroční bydlení. Na zahrádkách povolí jen dočasné přístřešky, které lze po ukončení smlouvy rozebrat a odvézt. Tato regulace vyplývá z městského územního plánu, podle kterého nelze na zahrádkách stavět rodinné domy a narušovat rekreační charakter území. Zeleň musí tvořit minimálně 70 procent využité plochy a zahrádkářská chatka nesmí zabrat víc než 50 metrů čtverečních.

Vyhlášení záměru pronájmu parcel radní schválili ve čtvrtek 10. listopadu a po ověření zápisu se má ještě v tomto měsíci zveřejnit na úřední desce, aby se zájemci začali přihlašovat a radní v prosinci pronájmy schválili. Město chce uzavírat nájemní smlouvy od ledna 2023, aby si noví zahrádkáři mohli připravit pozemek na jarní sezonu.

Deníkem oslovení vlastníci zahrádek ve staré vtelenské kolonii uvedli, že se obávají problému v dopravě, protože příjezdová silnice bude pro obě zóny společná. „U silnice není chodník. Dřív tam byl prostor, kam mohli lidi před autem uhnout, ale teď je tam plot,“ řekla žena, která v oblasti zahradničí desítky let. Další zahrádkáři odhadují, že průjezd v obou směrech omezí auta parkující na okraji vozovky u nových zahrádek. Radnice to sice nájemníkům zakáže, protože chce, aby parkovali uvnitř, ale starousedlíci nevěří, že se to uhlídá. „Když za nimi přijedou návštěvy, nechají auta stát venku. Vidíme to tady v naší osadě, kde návštěvy také nemají kde zaparkovat a pak auta stojí všude možně,“ sdělil jeden ze zahrádkářů. Někteří také vyčkávají, co udělají s rozšířenou rekreační zónou letní sucha, kdy roste spotřeba vody, se kterou se už dřív muselo šetřit.

V budoucnu chce město rozšířit také zahrádkářskou kolonii na Hrabáku. V plánu je tam zřízení zhruba stovky dalších zahrádek. Je to součást územního rozvoje Mostu.

S růstem počtu zahrádek stoupá i význam jejich zabezpečení. Například ve vtelenské osadě bývá vstupní brána otevřená, přestože se má zavírat kvůli zlodějům. Pro představu: za poslední dva měsíce policie evidovala v okrese několik oznámení o vloupání v zahrádkářských kolonií. Všechny skutky byly spáchány na Litvínovsku. „V jednom případě se vloupání dopustil neznámý pachatel. U zbylých jsme zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže z Litvínova ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, a to v šesti případech. V současné době je ve vazební věznici,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger.