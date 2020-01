Autorem časosběrných snímků je lesní inženýr a průkopník rekultivací Stanislav Štýs, rodák z litvínovského Chudeřína. Jeho fotografie pořizované na šachtách a výsypkách od roku 1952 se digitalizují a významně pomohou při vytváření virtuální mapy rozsáhlého území s novými jezery, lesy a rekreačními středisky.

„V budoucnu bude možné využít zdigitalizované materiály pro vytvoření naprosto unikátní mnohovrstvé mapy mostecké uhelné pánve a jejího vývoje za posledních téměř sedmdesát let, kterou budou moci využívat odborníci řady specializací,“ sdělil Štýs. Ocenil, že všechny spolupracující strany pochopily nutnost zachovat fotografie jako svědky obrovské proměny bývalé měsíční krajiny. „Pamětníci pomalu odcházejí a nové generace považují současný vzhled krajiny za neměnnou samozřejmost,“ dodal 89letý expert na životní prostředí, který je označován za otce rekultivací.

Na projektu se podílejí Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Okresní hospodářská komora Most. Aktivitu podpořily také Severočeské doly, Vršanská uhelná a státní podnik Palivový kombinát Ústí, který má starosti jezera Most a Milada. „V současné době probíhá velmi intenzivní práce na vytvoření kvalitních podkladů pro vznik virtuální mapy mostecké uhelné pánve,“ uvedla mluvčí kombinátu Hana Volfová.

Štýs kromě pořízení obrazového materiálu pracuje na popisu jednotlivých snímků vlastními mluvenými komentáři, v nichž líčí situace a okolnosti vzniku.

Práce na digitalizaci negativů začaly v roce 2018 za pomoci hospodářské komory a muzea, kde precizní fotodokumentace sklidila uznání. „Je to skvělým způsobem jedinečně zaznamenaný vývoj krajiny za několik desetiletí, ale hlavně je to obrovský odkaz dalším generacím, které tak budou moci docenit, co všechno se v této oblasti dokázalo,“ řekl tehdy ředitel muzea Michal Soukup.

Zánik a zrození Mostu

Štýs patří také k fotografům, kteří se snažili zachytit bourání starého města Most kvůli těžbě uhlí. Toto choulostivé období místní historie muzeum připomene 20. února, kdy v jeho budově začne výstava Most – zánik a zrození. Putovní panelová expozice Národního památkového ústavu ukazuje architektonické i urbanistické dopady rozhodnutí o demolici města a výstavbu nového Mostu. Devastace krajiny, zánik města a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání jejich vazeb představují podle kurátora i v celosvětovém měřítku jedinečný společenský experiment. Výstavu doplní málo známé trojrozměrné exponáty ze sbírky muzea, které byly léta ukryty v depozitářích.

Obnovu území po těžbě řešili minulý týden zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Regionální tripartita žádá nejen zahlazení těžebních jam, ale hlavně smysluplné využití nového prostoru pro jezera, lesy, zemědělskou půdu, bydlení, rekreaci, podnikání či energetiku. Pro českou vládu vznikají studie, které ambiciózní záměry prověří. „Je ale důležité, aby vláda provedla odpis zásob hnědého uhlí, protože jedině tak se tyto plochy budou moci plnohodnotně využít,“ sdělil náměstek hejtmana a litvínovský zastupitel Martin Klika.

Stanislav Štýs

Je zakladatelem světoznámé české školy rekultivací v severních Čechách. Pracoval v Severočeském hnědouhelném revíru. Od roku 1992 působí jako ekologicky orientovaný konzultant a soudní znalec. Externě učil na školách v ČR, Slovensku a Číně. Je autorem stovek odborných prací, publikací a studií s tématy životního prostředí a rekultivace. Je autorem výstavního souboru 230 velkoplošných dokumentárních fotografií Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy. V roce 2017 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za zásluhy.