Řekne-li se sumo, lidem se vybaví Japonsko, kde v aréně zápasí dva velcí muži oděni jen do bederní roušky. Jenže tento sport má i robotickou verzi. A ta je také napínavá, přestože bojovníci jsou mnohem lehčí. Když malý robot Vojty Surmaje, Matěje Šilera a Kateřiny Kuželové shodil svého finálového soka z kulatého ringu, ani to nebylo moc slyšet, ale trojčlenný tým žáků 9.B vykřikl radostí a objal se. Stal se totiž vítězem mostecké soutěže Roboti na start, která je jediná svého druhu v regionu. „Je to super pocit,“ řekl Deníku Vojta Surmaj, který se předtím účastnil robotické soutěže jiného typu v Praze, avšak zlatý pohár za vyhraný zápas strojů ještě nedržel. „Tohle je poprvé, co jsme dělali sumo,“ dodal Matěj Šiler.