V sobotu 25. dubna budou v Mostě celkem tři trhy: dva farmářské a jeden bleší. Na všech musí prodejci a zákazníci dodržovat přísná hygienická opatření. Deník zjistil podrobnosti.

Tradiční bleší trh bude opět ve sportovním areálu Baník Souš v ulici Zdeňka Fibicha. “Můj odhad je, že počet prodejců i návštěvníků bude slabší. Hlavně staří lidé budou mít obavu přijít. Další trhy ale budou následovat a postupně se rozeběhnou. Lidé nás už znají,” řekl pořadatel Petr Komorous.

Obnovou blešího trhu reagoval na vládní opatření ze 14. dubna a na oznámení ministerstva zdravotnictví, které povolilo od 20. dubna, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, “Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště” a zveřejnilo speciální požadavky pro jejich pořádání. “Bleší trhy lze od 20. dubna pořádat,” potvrdil David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Na bleším trhu musí být odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně dva metry. Zákazníci se nesmějí zdržovat ve vzdálenostech menší než dva metry a u každého prodejního místa musí být dezinfekční prostředky. Všichni na trhu musí mít zakrytý nos a ústa a prodejci musí mít navíc rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zakázány jsou ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů a zkoušení oblečení na místě.

Bleší trh, kde se prodává nejrůznější zboží od potravin po starožitnosti, začne v 6 hodin a měl by trvat do 12 hodin. Při prodeji použitých věcí není třeba mít živnostenský list. Vstupné je 15 korun.

Ve stejnou dobu bude i klasický trh s regionálními zemědělskými produkty na tržnici u kina Kosmos. “My jsme opravdový farmářský trh. Své přebytky na tržnici nabízejí pěstitelé z okolních okresů, například Žatecka a Litoměřicka,” sdělil pořadatel Marcel Oktábec. I tento trh budou doprovázet hygienická opatření s rouškami, rozestupy a dezinfekcí. Podle Oktábce nouzový stav drobné pěstitele velmi omezil, protože zákaz trhů ochromil lokální distribuci čerstvých produktů z venkova do měst.

Sobotní Farmářská slavnost

Z podobných důvodů umožní město Most v sobotu 25. dubna uspořádání Farmářské slavnosti na 1. náměstí. Tento trh s regionálními produkty byl původně na seznamu společenských akcí, které město zrušilo až do konce června. Po vládním uvolňování některých činností se město rozhodlo trh povolit. Potrvá od 8 do 12 hodin, ale bude bez kulturního programu.

Trh není příležitost, jak si popovídat se známými, které jsme dlouho neviděli,“ upozornil primátor Jan Paparega. Apeluje na lidi, aby nadále dodržovali platná nařízení.

I na tomto trhu budou platit přísná hygienická pravidla. Jejich dodržování zajistí pořadatel, iniciativa Severočeské farmářské trhy. Ta už informovala, že na návštěvníky čeká kompletní sortiment a hlavně sazenice. „Farmářům na polích, ve sklenicích a na zahradách plody už pomalu přerůstaly,“ oznámil organizátor na Facebooku.

Zda začne v úterý 21. dubna také pravidelný trh mezi radnicí a Priorem, zatím není jasné. Radnice k tomu chystá stanovisko.