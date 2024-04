Hvězdy Ústeckého kraje v podnikání a inovacích? Most a Chomutov

Petra Stolín Froese

Most, Chomutov a Ústí nad Labem. To jsou tři města v Ústeckém kraji, kde se nejvíce daří podnikání. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž analytici hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.

Ocenění: Robert Plechatý, tajemník magistrátu Chomutov, Jana Falterová Zudová, členka Rady města Mostu pro oblast dotací, a Tomáš Vlach, náměstek primátora Ústí nad Labem. | Foto: communa.cz