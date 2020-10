On-line seminář ve čtvrtek 22. října potrvá od 10 do 14 hodin. Akci pořádá Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka a městem Most, které chce víc reagovat na změnu klimatu.

Plánované hospodaření s dešťovou vodou na semináři představí například architekti, kteří vyhráli soutěž na rekonstrukci mosteckého parku Střed u sportovní haly. Další odborníci vysvětlí zásady zelené a modré infrastruktury a sdělí praktické zkušenosti ze zavádění nových opatření ve městech a při získávání dotací. Na bezplatný seminář je nutná registrace na webu pořadatele, ZDE.

S ekologickými projekty, které mají zlepšit hospodaření s vodou a zapojit do městského provozu i obnovitelné formy energie, počítají také týmy připravující pro Most strategický plán jeho rozvoje do roku 2027. Ten má kromě bydlení, sociálních problémů či dopravy reagovat i na další velké výzvy současnosti.

„Řešíme například využití alternativních zdrojů energie či šedé vody. Přicházíme s vizí, že tyto projekty chceme plánovat a vyhodnotit jejich potřebnost,“ uvedl Martin Havlík z poradenské firmy, která nedávno v Mostě představila směřování strategického plánu města. Jeho konečný návrh má městské zastupitelstvo schválit na začátku příštího roku. Do té doby se má uspořádat další debata s obyvateli. Plán bude v příštích letech zásobníkem projektů pro místní samosprávu, která by měla na realizaci nové vize postupně uvolňovat peníze z městského rozpočtu a snažit se získávat dotace.