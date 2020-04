Mostečtí radní budou ve čtvrtek 30. dubna řešit městské finance. Důvodem je očekávaný propad v příjmech. Na čem se bude šetřit, ještě není jasné. Radnice už vyhlásila řadu veřejných zakázek a podepsala s dodavateli smlouvy, které nechce rušit. Úspory chce najít v běžných výdajích a ve zbytku investic, o které se nezačalo soutěžit. Zastupitelé by měli dostat výslednou zprávu co nejdříve po schůzi radních.

Nové plánování způsobené útlumem ekonomiky v době pandemie koronaviru není snadné. Městský rozpočet totiž závisí na hospodaření státu, které se mění rychleji než kdykoliv předtím. Schodek ČR pro rok 2020 se během krátké doby zvýšil z původních 40 na 300 miliard korun. „Propad příjmů v městském rozpočtu jde v tuto chvíli velmi těžko odhadovat,“ připustil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost).

Most zatím počítá s ročním výpadkem příjmů kolem 10 procent, aby své hospodaření mohl upravit a přiblížil se skutečnosti. To znamená, že bude muset v rozpočtu škrtnout 80 až 90 milionů korun. Vedoucí odborů a tajemník radnice příští týden předloží radním konkrétní návrhy na úspory. Městská vláda pak určí priority. „Rozpočet se snažíme přizpůsobit co nejaktuálnějšímu stavu, aby nás závěr roku nepříjemně nepřekvapil,“ uvedl náměstek.

Město pak ale čeká ještě další diskuze. Podle vývoje ekonomiky bude muset znovu probrat dlouhodobé investice, které zastupitelstvo loni zařadilo do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022. Patří do něj třeba rekonstrukce kulturního domu Repre a úprava veřejného prostranství v centrální části třídy Budovatelů.

Zastupitelstvo Litvínova se bude bavit o rozpočtu a investicích rovněž 30. dubna. Také v Litvínově, kde radnice během posledních let šetřila na rozvoj města, nechtějí radní ustoupit od důležitých staveb, které se dlouho připravují. Zastupitelé mají ve čtvrtek schválit zadání zakázky na zhotovitele nového mostu nad ulicí Mezibořská. Cena se odhaduje na více než 90 milionů korun, ale město počítá s tím, že most ze 75 procent uhradí stát. „Město získalo na tuto akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělila mluvčí litvínovské radnice Jitka Pavlíková.

Když vše půjde hladce, práce by začaly v říjnu a první auta by měla na most vjet nejpozději v červnu 2022. Vybraná firma bude muset nejprve zbourat starý most. Nová konstrukce bude užší a postaví se podle vítězného řešení architektonické soutěže z roku 2016. Pod mostem vznikne 39 parkovacích stání a veřejné osvětlení, které se obnoví i na horní silnici v ulici Podkrušnohorská. I ta bude v okolí mostu dočasně uzavřená.

Litvínov navíc v letošním rozpočtu možná ušetří 16 milionů korun, protože soutěží firem klesla cena chystané výstavby dopravního terminálu. O zakázku se ucházelo devět firem a nejlevnější byla společnost Metrostav, která chce za stavbu autobusového nádraží 64 milionů. Město přitom počítalo s cenou 80 milionů. Radní doporučí zastupitelům, aby výběr nejvýhodnější nabídky schválili. Stavba má začít v květnu, pokud se do té doby rozhodne o dotaci.