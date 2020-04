Václav Smiřický pravidelně uklízí staré autobusové nádraží v Mostě. Práce má stále dost. Zpustlý nevyužívaný areál si někteří kolemjdoucí pletou se smetištěm. „Jeden den dáme vše do pořádku a druhý den je tu zase bordel,“ povzdechne si údržbář. V květnu, až plocha zaroste, bude sekat zeleň. A také čistit okolí bývalé výpravní budovy, u které spí bezdomovci. Na úklid si ho najímá soukromá firma, která nádraží nabízí k pronájmu. Městu se areál koupit nepodařilo.

Radnice potřebuje na okraji Mostu autobusové nádraží pro dálkové linky, aby neblokovaly jízdami přes město MHD. Když staré nekoupila, chce postavit nové nádraží o kus dál – vlevo od železniční stanice. Proto se vyhlásila veřejná zakázka na studii proveditelnosti. S vítězem chce město uzavřít smlouvu v květnu. Projektant dostane na řešení půl roku a má se řídit loňskou analýzou, která nabídla několik variant včetně využití starého nádraží. Z této možnosti ale sešlo, a tak radnice vybrala sousední lokalitu.

Deník oslovil několik řidičů regionálních linek, kteří vestoje odpočívali na odstavném parkovišti, kde se má stavět. Všichni se shodli, že lepší by bylo obnovit staré autobusové nádraží a že by se měl meziměstským linkám snížit počet zastávek ve městě. „Před 30 lety, kdy fungoval jen starý autobusák, přes město nejezdili ani Pražáci,“ řekl jeden z řidičů. „Pak ale Kavka začal nabírat lidi ve městě, přidalo se ČSAD a dneska objíždí město kdekdo. Když tu postaví nový autobusák, vždy se najde firma, která si pro lidi zajede do města, protože z toho jsou prachy,“ dodal řidič.

Současný stav podle něj cestujícím vyhovuje, což je největším úskalím projektu. „Autobus tady nabere třeba deset lidí, ale nejvíc jich bude chtít nastoupit u Centralu. Dopravci se tomu stejně nevyhnou, aby tam jezdili,“ uvedl jeho kolega.

Podle řidičů je zbytečné, aby meziměstská doprava využívala na úkor MHD tolik zastávek na sídlištích. „Já jedu přes město a stavím skoro všude. Proč například u Severu? Vždyť je to odsud jenom 200 metrů! Bohužel to takhle někdo vymyslel a tak to je. Lidem to sice vyhovuje, ale nedivím se, že městu to začíná vadit,“ prohlásil šofér.

Řidiči doporučují nechat jen pár nejdůležitějších zastávek a hlavní nástup a výstup zavést na nádraží. „Hodně lidí nás využívá jako MHD. Když někdo vidí, že jedu na druhou stranu Mostu, tak do mě naskočí a jede se mnou, protože ví, že tam bude dřív než tramvaj a nemusí nic platit, protože jízdenku má přestupní,“ vylíčil řidič.

Nové nádraží by mělo stát během několika let převážně na pozemcích města vedle konečné MHD u vlakové stanice, která se bude rekonstruovat. Místní přestupní uzel se má rozšířit o stání až pro 22 autobusů a doplnit o jednosměrný sjezd ze silnice I/13. V plánu je i objekt s kuchyní a odpočinkovou místností pro řidiče. Investice se odhaduje na 22 milionů korun. Návrh postavit nádraží u dopravního podniku či v ulici Obchodní u Velebudic neprošel.

Nové nádraží se loni v říjnu řešilo na veřejném projednávání dopravy ve městě. Odborníci ujistili, že město nehodlá dálkové autobusy vyhánět ze všech ulic a chce vyvážit zájmy města, cestujících i dopravců. „Autobusové nádraží by jim nabídlo komfort pro zahájení jízdy, při které by mohli zastavit v centru a případně ještě na opačném konci Mostu, odkud by rychle zamířili ven z města,“ uvedl člen městské dopravní komise František Krtička.