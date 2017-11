Most chce nechat zbourat další činžák, sociální byty hledá jinde

Most /FOTO/ - Po demolicích v Chanově přichází řada na okraj Stovky. Zdevastovaná a neobyvatelná stavba s číslem 31 má zmizet.

Kolem bytového domu 31 chodí málokdo. Je vyrabovaný, pustý a neobyvatelný. Mostečtí radní ho proto chtějí v příštím roce odstranit. S demolicí barabizny u sociálně vyloučené lokality Stovka by mohl pomoci stát. Pokud záměr schválí zastupitelstvo, město požádá o dotaci. „Doufáme, že uspějeme,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Když město peníze nedostane, zkusí je najít ve svém rozpočtu, nebo za rok požádá o dotaci znovu.

Radnice, která většinu svých bytů privatizovala, dům rekonstruovat nebude. Co vznikne po jeho odstranění, ještě není jasné. Radní nevylučují výstavbu parkovacích míst, případně zatravnění s lavičkami. Teď čekají, až úředníci města připraví k hlasování plán využití území se všemi možnostmi.

Demolice vyjde po soutěži firem odhadem na tři až čtyři miliony korun. Stát by zaplatil 80 procent. Loni dotací podpořil bourání dvou zdevastovaných paneláků v Chanově, které vyšlo na 3,2 milionu korun.

U bytového domu 31 stojí další dva opuštěné činžáky - 34 a 35. Všechny jsou z roku 1953. Město je v 90. letech prodalo k rekonstrukci, ale vlastník zkrachoval.

Byty pro chudé vzniknou jinde

Obyvatelé sousedních opravených domů se báli, že další majitel byty obnoví a nastěhuje do nich chudinu. Město proto tři bloky v roce 2015 vykoupilo za dvanáct milionů korun. Blok 35 letos koupila městská společnost Mostecká bytová, která v něm udělá nájemní byty. O budoucnosti zbylého bloku radnice ještě nerozhodla.

Sociální bydlení, které tu Mostečané nechtěli, vznikne jinde. Město chce na různých sídlištích najít prvních deset bytů, kam na zkoušku umístí vybrané skupiny obyvatel v bytové tísni. „Budou to lidé se zdravotním handicapem, samoživitelky či samoživitelé a rodiny s dětmi v tíživé životní situaci,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará. Všichni budou muset splnit řadu podmínek, třeba umožnit sociálce návštěvy několikrát týdně.

Testování sociálního bydlení skončí v roce 2019. Do pilotního projektu se zapojí i největší vlastník bytových domů na Mostecku, Stavební bytové družstvo Krušnohor. Jeho představenstvo to v březnu odsouhlasilo. Krušnohor může nabídnout jen družstevní, tedy vlastní byty. „Zatím nemůžeme sdělit termín, kdy by mohly být budoucím bydlícím byty předány. Ty můžeme nabídnout až tehdy, kdy se nám vrátí od stávajících nájemníků,“ sdělila náměstkyně ředitele družstva Irena Čapková.

Podle ní zavádění novinky nemusí být tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Při výběru bytů bude muset družstvo například respektovat rozhodnutí o lokalitách, v nichž se nebude smět proplácet doplatek na bydlení.