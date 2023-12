/FOTO, VIDEO/ Na 1. náměstí v Mostě začal oblíbený vánoční trh, který budou až do silvestra doprovázet kulturní akce. Kolem vyzdobeného smrku stojí tradiční stánky, betlém, ohrádka s ovcemi a vyhřívané odpočívárny. U radnice je opět pošta pro Ježíška.

Vánoční trh v Mostě začal. | Video: Deník/Martin Vokurka

Na trhu mohou návštěvníci také pomáhat. Svůj stánek otevřel Rotaract club Most, což je neziskový charitativní spolek aktivních mladých lidí. Nabízejí svařené víno, horké nápoje, hrníčky, lázeňské oplatky a dekorativní předměty z keramiky a výtěžkem z prodeje podpoří vážně nemocnou tříletou Miu z Mostu.

Holčička bojuje s dětskou mozkovou obrnou všech čtyř končetin, trpí mentální retardací, má centrální poruchu zraku a epilepsii a je závislá na hadičce, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok z hlavičky do bříška. Peníze z dobročinného stánku půjdou na nákup speciálního polohovatelného vozíku v hodnotě 100 tisíc korun, který usnadní holčičce a rodičům cestování a přesun na rehabilitace. „Náš stánek bude otevřený do 22. prosince, vždy od 14 do 19 hodin. Pomáhají nám dobrovolníci, kteří prodávají bez nároku na odměnu,“ sdělil Deníku Jakub Machovec z Rotaract club Most.

Hodně lidí by si mohlo koupit ve stánku cokoliv v neděli 3. prosince, kdy bude na náměstí nával. V 17 hodin se totiž slavnostně rozsvítí vánoční strom během zábavného programu s koncerty. Trhy potrvají do neděle 31. prosince. Stánky fungují obvykle od 10 do 18 hodin.