Součástí akce, která ovlivní podobu nejdůležitější části Mostu na další desítky let, bude mezinárodní konference k rozvoji města plánovaná na červen 2025. Soutěž chce radnice vyhlásit do konce letošního roku. Řešit bude prostor mezi třídou Budovatelů, Šibeníkem, parkem Střed a ulicí Jaroslav Průchy. Stojí tam například radnice, finanční úřad, pošta, divadlo, kulturní dům Repre, hotel, obchodní střediska Central, Prior a Lidl, spořitelna, Jungle aréna, Tři sýry a výšková budova známá jako SHD-Komes.

Hledání organizátora soutěže je teprve začátek velmi složitého procesu. „Během následujících měsíců a let nás čeká mnoho dalších kroků,“ řekl primátor Marek Hrvol.

Poraďte policii, kde má na Mostecku měřit rychlost. Blíží se Speed Marathon

Městu s tím pomáhá externí architekt Jan Harciník, který má na starosti urbanismus města a veřejný prostor. Předpokládá, že soutěžní dialog vzbudí velký zájem na evropské úrovni. „Všichni v to pevně věříme,“ uvedl. Přihlásit by se mohlo pět až deset týmů s architekty, urbanisty, krajináři, urbánními ekonomy a stratégy, od kterých se očekává komplexní a reálný návrh atraktivnějšího centra Mostu.

To se nezačne po soutěži měnit hned a najednou. To by stálo odhadem až 2,5 miliardy korun. Tolik město nemá. Většina budov v centru je navíc soukromá, takže koncepce se zaměří zejména na veřejný prostor. „My máme jen základní myšlenku, jakou proměnou by toto území mělo projít, ale neznáme konkrétní řešení. K tomu je soutěžní dialog,“ sdělil vedoucí radničního odboru investic František Jirásek. Soutěžní dialog využila například Praha na revitalizaci parku Karlova náměstí, což je jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství v české metropoli.

Podle architekta Harciníka je Most ojedinělé modernistické město, které vzniklo na zelené louce ve velmi krátkém období a nemá za sebou dlouhodobý historický vývoj jako ostatní sídla. „Jedinečnost Mostu je zcela zásadní. Správné uchopení a správný přístup k jeho dalšímu rozvoji proto potřebuje jedinečné kroky,“ dodal Harciník.

FOTOHÁDANKA z Mostecka: Poznáváte vilovou čtvrť? Patří k nejhezčím ve městě

Srovnání s jinými městy v ČR se těžko hledá. Odborníci Most, zvláště jeho centrum, rádi přirovnávají k proslulému hlavnímu městu Brazílie, které vznikalo podobně v 60. letech na základě modernistického konceptu. Také centrum Mostu má budovy s obrovským potenciálem okolního veřejného prostoru. Ten měl být kdysi víc zastavěn, protože Most se plánoval pro 100 tisíc obyvatel. Jenže z toho sešlo, takže rozlehlým předimenzovaným prostranstvím chybí lidský rozměr, jsou obtížně využitelná a udržitelná a na řadě míst chátrají. Také stav budov se zhoršuje. Opravy jsou spíše nahodilé, nekoordinované a pouze dočasně záplatují nedostatky. Cílem soutěžního dialogu bude najít nový smysl centra, aby bylo pro lidi víc „obývákem“, ne prázdnou zanedbanou periférií. Proto vznikne i design manuál, kterým se bude řídit například výběr kvalitních povrchů či mobiliáře.

Aktuální projekt rekonstrukce Repre, který kritizuje řada odborníků i část veřejnosti, radnice nezastaví a chce ho začít realizovat letos na jaře. „Ten projekt je připravený strašně dlouhou dobu. Už je to rozjetý vlak. Samozřejmě by ho šlo zastavit, ale těch pozitiv, které rekonstrukce Repre má, je víc než negativ,“ sdělil primátor.

Zároveň ale připustil, že vhodnější by byl obrácený postup – nejdřív soutěžní dialog k rozvoji centra a teprve pak rozhodnutí o rekonstrukci Repre. Na tomto pořadí se ale politici v minulých volebních obdobích nemohli dohodnout, protože kulturnímu domu dali prioritu. Vedení města, které poukazuje na špatný technický stav Repre, chce na jeho přestavbu využít stamilionové dotace, aby ušetřilo radniční peníze na jiné investice. „Pořád říkám, lepší teď než nikdy. Rekonstrukce Repre má řadu přínosů pro centrum i celé město,“ uvedl primátor.

Čtvrté a páté místo na krajské soutěži zdrávek obsadila dvě družstva z Mostu

Zadávací řízení k rekonstrukci Repre ještě neskončilo. Jeden ze čtyř uchazečů o tuto stavební zakázku podal nedávno námitku proti rozhodnutí města o výběru dodavatele. Radnice v půlce března námitku odmítla, takže stěžovateli začala běžet desetidenní lhůta na možné podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Když firma podnět nepodá, město uzavře smlouvu s vybraným dodavatel. V opačném případě bude město čelit možnému dalšímu správnímu řízení ze strany státního úřadu a přestavba Repre nezačne podle avizovaného plánu.

Experti se budou během soutěžního dialogu o Repre a jeho změnu zajímat, protože je cenným objektem. „Tématu Repre se samozřejmě nevyhneme,“ potvrdil Harciník. Stejně jako primátor nevyloučil, že taková koncentrace odborníků může ovlivnit některé dílčí části již schválené rekonstrukce. Ty by se zřejmě týkaly jen okolního prostoru. Pravomoc zastavit práce na Repre, pokud k nim dojde, aktéři soutěžního dialogu mít nebudou. To je v kompetenci politiků.