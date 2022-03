„Je to teprve začátek,“ svěřila se Deníku jedna ze sociálních pracovnic, která je už týden v jednom kole. Podle ní poptávka po pomoci ještě vzroste.

Sbírka pro válečné běžence začala v Centralu v úterý 1. března ráno, kdy bylo v improvizovaném skladu jen pár krabic. Po třech dnech intenzivní pomoci dárci prázdné prostory skoro zaplnili. Pro trvanlivé potraviny, oblečení, dětské pleny, hygienu a další potřeby chodí průběžně desítky uprchlíků, kteří bydlí na různých místech v Mostě, například u příbuzných nebo v městském hotelu Cascade, kde mají dočasný pobyt s jídlem zdarma. Sbírka nadále pokračuje, protože odnesené věci je třeba doplňovat.

Podle dobrovolnic, jež v Centralu pomáhají dary přebírat a vydávat, jsou aktuálně žádané také inkontinenční pleny pro starší ženy a muže nebo absorpční podložky do postele, instantní potraviny jako kakao či káva a trička pro teenagery a pro ženy. Zdravotnický materiál, například obinadla, si přebírá Český červený kříž. Lidé mohou nosit věci od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Podle OSN z Ukrajiny uteklo před válkou už přes jeden milion lidí. Tisíce jich mají dorazit do Ústeckého kraje, který ve čtvrtek 3. března otevřel v Ústí nad Labem Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). To bude uprchlíkům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

Mostecká radnice ve čtvrtek oznámila, že ve spolupráci s úřadem práce začala pomáhat Ukrajincům s vyřízením příspěvku mimořádné okamžité pomoci a s hledáním práce. Úřednice kvůli tomu navštívily běžence ubytované v hotelu Cascade.

„Lidé přijíždějí vyčerpaní, plní traumat a nejistoty, co bude dál. Nyní řešíme, aby si mohli zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc nebo abychom jim pomohli zprostředkovat práci,“ informovala náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará. Někteří běženci podle ní dostanou zvláštní dávku pro překonání akutní nouze zřejmě už v pátek.