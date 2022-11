„Nebudou to klasické obchody, ale míříme spíše na služby, jejichž nabídku chceme rozšířit,“ sdělil Deníku ředitel marketingu a komunikace Centralu Martin Malý.

Jednu jednotku má obsadit pánské a dámské kadeřnictví, druhou prodejce potřeb pro kuřáky a třetí telekomunikační operátor, který už v komplexu působí, ale potřebuje větší prostor. Místo po něm získá jiná firma. „Oslovujeme potenciální zájemce, zda mají chuť jít do Mostu,“ uvedl Malý.

Pokud vše půjde hladce, nové prostory by měly být předané nájemcům v prvním čtvrtletí příštího roku a po vybavení interiérů by se mohly do léta otevřít.

Vánoční trh v Mostě má přijímat i kreditní karty jako Mostecká slavnost

V Centralu zatím pokračuje rozsáhlá přestavba vstupů. V půlce listopadu se částečně zprovoznil vchod z ulice Radniční, kde už slouží nové dveře s asistovaným otevíráním, včetně otočných karuselů, na které si lidé teprve zvykají. „Tady je to samá novota!“ prohlásila překvapeně seniorka, když v pátek dopoledne zápolila s klikami a madly vedle nápisů Pozor, procházíte staveništěm, Dveře se zavírají automaticky, Zde táhnout či Tlačit. Za oplocením stavaři ještě dokončují rampu a terasy, kde je v plánu vánoční prodej kaprů a od jara kavárenské posezení mezi stromy a sochou.

To už by měly fungovat také vylepšované vchody na třídě Budovatelů a v ulici Jaroslava Průchy. Práce nabraly zpoždění, ale mají se v termínu stihnout. U vchodu na Budovatelce vedle zastávky MHD, kam má vést eskalátor, se museli stavaři nečekaně vypořádat s nálezem velkého množství betonu v podlaze, které nebylo zakresleno ani v projektové dokumentaci. Proto museli nasadit robotický demoliční stroj, který dokázal odstranit několik desítek tun betonu. V roce 2024 se počítá s úpravou opláštění budovy, kterou ozdobí přírodní motivy se siluetami stromů.

Změny v hotelu

V sousedním hotelu Cascade vrcholí rekonstrukce zastaralé vinárny se společenským sálem. Budou tam nové podlahy, stěny, osvětlení, ozvučení a mění se i bar, šatna, stoly, židle, vzduchotechnika a taneční parket. Sál nabídne 117 míst k sezení a za pár týdnů má opět sloužit pro pořádání různých zábav či večírků. Například 18. února bude v hotelu Staročeský ples a další bály chystají sportovci a studenti. „Zatím jsme rezervovali termíny pro dva maturitní plesy a hlásit se mohou další zájemci,“ sdělila Lenka Horová z managementu hotelu.

Maturitní plesy budou v hotelu novinkou. V minulosti se konaly ve velkém sále nedalekého kulturního domu Repre, který je teď zavřený kvůli špatnému technickému stavu a čeká na rekonstrukci. Hotelový sál, jenž si lze pronajmout za 15 tisíc korun, se hodí pro jednu či dvě menší maturitní třídy. Kromě sálu s vinárnou bude možné využít i další prostory hotelu a kapacitu plesu tím rozšířit na víc než 300 míst, což vyjde na celkem 25 tisíc korun za pronájem. Komornější prostředí pro maturitní plesy má v hotelu sloužit i po otevření Repre, které by mělo za několik let nabídnout větší prostory.

Most dokončuje nové zahrádky. Parcely nabídne za pár tisíc, nájemce určí soutěž

Úpravy hotelu mají pokračovat v lůžkové části rekonstrukcí 7. a 11. patra. Město, kterému Cascade patří, vyhlásilo v listopadu veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace ke stavbě.

Radnice investuje v centru Mostu také do výměny lávky pro pěší na 2. náměstí mezi hlavní poštou a finančním úřadem, kde práce za víc než pět milionů korun finišují.