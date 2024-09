Pro předplatitele

Stěhování The Most café od Repre do OC Sever v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Martin Vokurka dnes 09:00

Sedm let pohostinnosti, kultury a podpory komunitního života bez dotací. Pak nečekaná výpověď od radnice a stres, co dál. To je stručná historie kavárny The Most café, která se do 31. srpna musela vystěhovat z nájmu pod pasáží U Lva. Příběh ojedinělého zařízení ale pokračuje. Provozovatelka, povzbuzovaná věrnými hosty, intelektuály, umělci a studenty, našla pro kavárnu nové sídlo. Pronajala si volnou část přízemí obchodního centra Sever v ulici K. H. Máchy, u Penny poblíž vlakového nádraží.