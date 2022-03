Pětadvacetiletá Barbora dosud bydlela v Mostě s maminkou v jednom malém bytě. Teď se dospělá dcera osamostatňuje a stěhuje se do startovacího bytu pro mladé. Pronajala si ho v rekonstruovaném bloku 34, který byl v březnu zkolaudován. Ještě loni v únoru to byla opuštěná ruina, kterou desítky let devastovali vandalové. Po roční přestavbě se z domu hrůzy stal dům plný nadějí. „Mám krásný, čistý a vlastně úplně nový byt, kde přede mnou nikdo nebydlel. Budu v něm sama, ale před založením rodiny je to ideální, prostě bomba,“ těší se na single bydlení Barbora. Lokalitu považuje za dobrou a uvítala také, že kuchyni převzala s vybavenou linkou, včetně myčky nádobí a indukční desky.