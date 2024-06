Akce s názvem Open Air Mineral Session je srazem sběratelů a lidí, kteří se zajímají o minerály, a v minulých letech se konala v Mikulově v Krušných horách. Nyní našla tato prodejní výstava nové zázemí v Mostě, kam přijelo ukázat své poklady několik desítek sběratelů. „Zajímavostí je, že tu lidé mohou vidět spousta regionálních kamenů, ale jinak je tu všehochuť,“ sdělil pořadatel Filip Šrámek. „Burzu děláme ve spolupráci s městem Most, které nám vyšlo velmi vstříc. Je to paráda a já doufám, že tu nejsme naposledy,“ dodal.

Stánky na burze nabízely i dárková balení s minerály, šperky, umělecké předměty či odborné publikace. Kromě češtiny zněla na akci i němčina a polština. Akce tak posloužila za slunečného počasí i jako setkání milovníků minerálů ze střední Evropy.Další burza bude v sobotu 7. září od 9 do 14 hodin v areálu střední školy Schola Humanitas v Litvínově. Vstupné bude opět 50 Kč, děti do 12 let neplatí.

