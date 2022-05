Do vylepšení zázemí rekreačního jezera Most, které vzniklo zatopením bývalého velkolomu na okraji stejnojmenného města, proudí miliony korun. Letos tam vznikne například další občerstvení a hřiště. Podle české centrály cestovního ruchu CzechTourism, která proměnu krajiny v Podkrušnohoří monitoruje, se takové investice vyplatí a měly by ještě posílit, protože jezera mají obrovský turistický potenciál. Na severozápadě Čech by nové vodní plochy mohly posílit sektor služeb, jenž je zatím ve stínu dominantního průmyslu.