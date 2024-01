Vánoční trh z centra Mostu zmizel, ale bruslení pokračuje. V neděli 7. ledna odpoledne, kdy venkovní teploty klesly pod nulu, bylo na stadionku v Radničním parku opět rušno. Zabruslit si přišly hlavně rodiny s malými dětmi a školní mládež. V provozu zůstává i půjčovna bruslí.

Bruslení v centru Mostu, kde se po Vánocích vyklízí náměstí. | Video: Deník/Martin Vokurka

Kluziště je v lednu pro veřejnost otevřené od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. Provoz je závislý na počasí. V prosinci byl areál pár dnů zavřený během vydatného deště.

Vstupné na led je jednorázové a činí 50 korun pro dospělého na hodinu, pro dítě 40 korun. Invalidé a senioři mají vstup zdarma. Brusle různých velikostí si lze půjčit za 50 korun na hodinu, helmu za 30 korun. Vratná záloha je 500 korun. U kluziště je i přezouvárna a sektor se skříňkami na osobní věci.

Sousední 1. náměstí je už bez stánků. Zbývá odvézt vánoční strom a poslední dekorace.