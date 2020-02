Další příležitost svézt se v letošním roce ve svém voze na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu dostane veřejnost v sobotu 15. února, kdy zde bude finišovat oblíbená zimní akce s názvem Jezdíme za každého počasí. Zúčastnit se jí mohou řidiči s auty, která mají platnou registrační značku a technickou kontrolu. V ten samý den se zde také uskuteční celodenní kurz pro začínající řidiče.

„Je to poslední šance vyzkoušet si okruh v zimních podmínkách, tedy například zvládání zatáček na zasněžené dráze. Problémem současnosti je ale počasí, které nám nabízí nezvykle vysoké teploty, zatím spíše připomínající jaro. Ale do termínu akce se to ještě může změnit,“ řekl obchodní manažer pro sport Autodromu Most Jakub Krafek.

Organizátory v současnosti trápí také ranní nebo dopolední mlhy, které snižují nejen viditelnost, ale ohrožují i pohyb účastníků po závodní dráze. „Pokud mlhy způsobí, že pracovníci dispečinku neuvidí na kamerovém systému dráhu, nebude možné jízdy uskutečnit. Jakmile ale mlha opadne, prodej kuponů na dráhu zase obnovíme,“ vysvětlil Krafek.

Z bezpečnostních důvodů organizátoři neměří dosažený čas účastníků jízd. Jezdí se vždy od 10 do 16 hodin s hodinovou polední přestávkou od 12.30 do 13.30 hodin.

Kurz bezpečné jízdy

Ve stejný den, který bude věnovaný akci Jezdíme za každého počasí, dostanou šanci nabýt nových zkušeností začínající mladí řidiči pod vedením instruktora. „Pro muže a ženy ve věku od 18 do 24 let pořádá autodrom celodenní kurz bezpečné jízdy For Teen,“ řekl mluvčí okruhu Jan Foukal s tím, že si mladí lidé mohou vyzkoušet, jak zdatnými jsou řidiči.

„Vycházíme ze zkušenosti, že po absolvování základního výcviku v autoškole a získání řidičského oprávnění začínající řidiči ještě nemají dostatek zkušeností z běžného provozu ani zručnosti, někdy ani znalosti k řešení jak rutinních, tak i složitějších dopravních situací,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.

Při teoretické výuce v učebně a následném praktickém výcviku na plochách polygonu podle Rakové mladí, ale například i začínající řidiči pokročilejšího věku, získají potřebné vědomosti, znalosti a návyky, které v rámci krátké přípravy v autoškole nebylo možné nacvičit, natož pak vstřebat. Kurz se navíc zaměřuje také na psychologické aspekty zvládání krizových situací.

„Instruktor v teoretické části s klienty o probíraných tématech diskutuje, využívá projekci krátkých videoukázek. Praktická část se věnuje nácviku situací, které mohou řidiče v provozu potkat. Na polygonu si mladí řidiči například natrénují krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných površích zase reakci vozidla při průjezdu kluznou zatáčkou či zvládnutí smyku,“ přiblížil instruktor bezpečné jízdy Marek Kohoutek.