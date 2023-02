Osmatřicetiletá Alena z Mostu je ráda, když autobus do Prahy zastavuje u Centralu. Kdyby fungovalo staré nádraží, měla by to se synem dál. „Časově výhodnější je nastupovat ve městě, ale z hlediska životního prostředí je lepší dálkové autobusy přesunout na okraj města,“ řekla Mostečanka, která s dalšími cestujícími čeká, jak jim změní návyky nový dopravní projekt.

Město ho chystá už několik let a nyní dělá kroky pro to, aby získalo stavební povolení. To umožní výstavbu nového autobusového nádraží, které vznikne rozšířením a modernizací přestupního terminálu u vlakového nádraží. Tento malý terminál zatím slouží pro MHD a zelené krajské autobusy, ale po zvýšení kapacity a komfortu ho budou moci využívat další dopravci. „Cílem města je vytvořit lepší podmínky pro fungování multifunkčního přestupního uzlu,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Výstavba má začít koncem tohoto roku. V městském rozpočtu je na to 20 milionů korun, což je odhad sumy, která by se letos mohla proinvestovat. Celkové náklady budou zřejmě víc než trojnásobné a rozloží se na etapy. Přesná cena vzejde ze soutěže firem o veřejnou zakázku, kterou chce radnice brzy vyhlásit, aby vítězi na podzim předala staveniště. Práce potrvají zhruba tři roky a z větší části by je měla pokrýt evropská dotace.

Rozšíření přestupního uzlu doporučily týmy expertů. „U železniční stanice Most budou vytvořeny podmínky pro ukončení autobusových linek veřejné linkové dopravy i dálkové autobusové dopravy, což umožní mimo jiné také racionalizaci tras na území města,“ uvádí se ve schváleném Plánu udržitelné městské mobility, na kterém pracovala řada institucí.

Nefunkční staré autobusové nádraží, které stojí vedle železniční budovy, město využít nemůže. Je totiž soukromé a radnici se nepodařilo s vlastníkem chátrajícího areálu dojednat přiměřenou odkupní cenu. Proto se rozhodlo investovat do svého menšího autobusového terminálu přímo před výpravní budovou vlakového nádraží, u kterého je ještě volné místo. Západně od terminálu město dokoupilo pozemky pro vytvoření odstavného parkoviště pro autobusy, které budou mít mimo jiné lepší podmínky pro průjezd zastávkami.

Tady autobusové nádraží nebude.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Výrazně se zvýší kapacita parkoviště se systémem P+R, aby obyvatelé Mostu i přilehlého regionu mohli zaparkovat svůj osobní automobil a pokračovat zvoleným druhem veřejné dopravy, tedy autobusem nebo vlakem. Zároveň dojde k vybudování nového zázemí pro řidiče,“ sdělila mluvčí radnice. Při rozšiřování přestupního terminálu se bude myslet i na cyklisty, kterým se má zlepšit průjezd v rámci cyklotras 66 a 25. „Bude to lepší pro všechny,“ shodli se dva řidiči MHD, kteří s ostatními kolegy dostanou k dispozici větší objekt s odpočívárnou a toaletami. „Já ty plány viděl a vypadá to dobře,“ dodal jeden z řidičů, jenž ocenil i víc místa pro parkování autobusů.

Nové autobusové nádraží má nalákat dopravce, aby doplnili u svých tras zastávku přímo v tomto přestupním uzlu, což cestujícím zkrátí přestupní trasy a časy. I proto město projekt koordinuje se státním podnikem Správa železnic, který chce v roce 2027 zahájit rekonstrukci železniční stanice i výpravní budovy. „Modernizace stanice i výpravní budovy by měla probíhat přibližně rok a půl,“ sdělil mluvčí podniku Dušan Gavenda.

Záměr soustředit co nejvíc autobusů na okraji města už dříve vyvolal mezi veřejností debatu o smyslu celé investice. Kromě výtek, že staré nádraží pustne a vedle se má stavět nové, někteří Mostečané poukazovali na dostupnější plochy ve městě, kde by podle nich mohlo nové autobusové nádraží vzniknout, například na velkém parkovišti u hlavní pošty či u Prioru. „Nechceme, aby v centru města stály autobusy,“ upozornil primátor Marek Hrvol s odvoláním na dopravní trendy, jež preferují posilování již zavedených přestupních uzlů a uvolňování ulic pro plynulejší provoz MHD. V ulicích navíc houstne osobní automobilová doprava, která přetěžuje některé křižovatky.

Jak nové autobusové nádraží ovlivní trasy zejména dálkových linek v Mostě, dosud není jasné. Radnice, která má ještě pár let na vyjednávání s dopravci a krajským úřadem, už dříve avizovala, že je třeba omezit kroužení linek po městě a vytvořit pro ně centrální stanoviště. Důležité bude také vysvětlit změnu veřejnosti, která si zvykla, že spoje do Prahy a jiných měst po pádu komunistické totality postupně opouštěly staré autobusové nádraží na periferii Mostu a nabírají cestující v síti MHD.

Přestože by řada cestujících například zastávky dálkových linek u Centralu ponechala, situace tam není pro každého přehledná. „Lidi si tu pletou směr jízdy. Nedávno tu autobus ujel jedné paní, která na něj čekala na druhé straně ulice. Když sem přiběhla a nestihla ho, byla celá nešťastná,“ řekla seniorka vyhlížející na třídě Budovatelů spoj do Braňan. Podle ní by měly i v budoucnu zastavovat na různých místech ve městě hlavně zelené krajské autobusy, protože vozí hodně lidí do práce, do škol, k lékaři i za nákupy. „Můj manžel je po mrtvici, takže když jedeme do Mostu, jsme rádi, že autobus zastavuje blízko Alberta. Jinak bychom museli přestupovat do MHD, a to bychom s těžkými taškami asi nedali,“ dodala žena ze vsi.