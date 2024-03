Festivalový orchestr letos připomene i dílo Bedřicha Smetany, od jehož narození uplynulo 200 let. „Smetana měl trpký život. Umřely mu tři dcery a manželka, pak mu házeli klacky pod nohy v divadle a mysleli si, že svou hluchotu simuluje. Přitom to byl génius, který napsal tolik krásných skladeb. Je z nich ale častokrát slyšet smutek,“ upozornil Macek, který na květen chystá výběr veselejších árií a sborů z opery Prodaná nevěsta.

Úvodní březnové koncerty v Mostě a Chomutově nazval Jarní setkání s operní a operetní múzou. Sólisty budou tři pěvci, sopranistka Miriam Čížková (sólistka hudebních divadel) a manželé Lukáš Bařák (bassbaryton) a Arnheiður Bařák Eiríksdóttir (mezzosoprán), oba z Národního divadla Praha. Na koncertech zazní známé skladby od J. Strausse, F. Lehára, W. A. Mozarta, E. Kálmána, B. Smetany, R. Frimla a A. Dvořáka. Festivalový orchestr bude dirigovat Martin Peschík.

Letos bude v obou městech stejný počet koncertů jako loni. V roce 2023 bylo v Mostě a Chomutově celkem šest koncertů na jaře a šest na podzim. V praxi je to obvykle tak, že se začíná v Mostě a stejný program je pak představen v Chomutově.

„Z loňské sezóny jsem měl radost, byla bezvadná. Opět jsme dali šanci mladým talentům. Jsem rád, že s námi hrají,“ řekl Macek, který byl spokojen i s návštěvností. Ze špičkových hudebníků loni s orchestrem vystupovali například klavírista Miroslav Sekera či houslisté Josef Špaček a Shizuka Ishikawa.

Macek při hledání a oslovování sólistů využívá svých dlouholetých přátelských kontaktů a zkušeností. Domluva však někdy trvá i roky, protože známí umělci mají hodně práce a najít s nimi volné okénko v diáři je těžké. „Když pak máme spolu hrát, tak někdy umírám strachy, aby nebyli zrovna na náš dohodnutý termín nemocní,“ svěřil se Macek.

Rád spolupracuje s profesionály, kteří se nechovají povýšeně a baví je hrát v regionu i za menší honorář, než je běžné ve světových metropolích. Loňskou perličkou podle Macka například bylo, když klavírista Sekera zahrál v chomutovském divadle virtuózně i na omšelý klavír. Houslista Špaček přijel hrát do Mostu dokonce ve státní svátek 8. května, pak odletěl do Londýna, 10. května se vrátil zahrát do Chomutova a potom odjel do Berlína. „Je to úžasný virtuóz a zároveň moc hodný kluk,“ dodal Macek.

Program pro Most a Chomutov vymýšlí dlouho dopředu. V neděli, den před prvním koncertem, je zkouška ve zkušebně mosteckého divadla. Složení Festivalového orchestru je pestré. Jedna bicí souprava nebo tympán podle potřeby, pět až šest prvních houslí, čtyři sekundy, čtyři violy, dvě až tři cella, dva kontrabasy a pak dvě flétny, dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty, dva lesní rohy, jeden trombón a dvě trubky. „Někdy, když je potřeba harfa, zvu i harfeníka,“ dodal umělecký šéf.

Vstupné na letošní koncerty nezdražilo - bude stejné jako v minulých letech, tedy 300 korun, a důchodci a studenti zaplatí jen 150 korun. Tradicí zůstává, že děti do 15 let věku v doprovodu rodičů neplatí nic. „Já nechci na koncertech vydělávat. Mám penzi, hraji ze srdce, z lásky,“ uvedl Macek. Na pokrytí všech výdajů stále shání sponzory. Pomáhají mu třeba města Most a Chomutov, Severočeské doly či regionální Hospodářská a sociální rada.

„Na naše koncerty chodí hlavně střední a starší generace, které se líbí domácí prostředí. Dokud lidi chodí, tak se mi chce dál hrát a vymýšlet program, i když je to mravenčí práce. Zatím se cítím psychicky dobře, hodně mi pomáhá syn, můj hudební poradce,“ dodal Macek.

Po dvou březnových koncertech budou následovat dva dubnové a poté dva květnové, na nichž zahraje houslový virtuóz Ivan Ženatý. Květnová série ukončí 33. sezonu Festivalového orchestru. Další koncerty budou v říjnu, listopadu a prosinci.