V Mostě vznikl návrh udělat náměstíčko před budovou zdravotnického střediska v ulici Moskevská, kde je už přes deset let parkoviště. Nové veřejné prostranství se zpevněnou plochou lemovanou stromy a s vodním prvkem by umožnilo například pořádání trhů a kulturních akcí.

Záměr, který má jako řada dalších opatření kultivovat ulici spojující nádraží a centrum města, je součástí dokončované územní studie revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem. Její koncept, který se zabývá i navýšením počtu parkovacích míst, nedávno představil veřejnosti tým architektů a urbanistů.

Podle architektky Jany Langerové je řešení prostoru před zdravotnickým střediskem důležité pro široké okolí. „Poliklinika je půvabná, plně funkční budova, která dobře slouží téměř padesát let a zasloužila by si, aby měla předprostor, který by byl adekvátní jejímu významu. Jsme přesvědčeni, že je to důležitý dům v paměti sídliště Pod Lajsníkem,“ sdělila architektka.

Chaotické parkování

Zamýšlené oživení prostoru by si vyžádalo úpravu organizace parkování v této části ulice Moskevská, s čímž návrh počítá. Podle odborníků je současné uspořádání míst pro auta u zdravotnického střediska a u sousední Sportovky chaotické, kolony stojících vozidel jsou nevzhledné, chybí stromy i hlavní chodník.

Podle zjištění Deníku se názory lidí na řešení prostoru u zdravotnického střediska liší. „Nemám problém s náměstíčkem a fontánkou, ale ať tu zajistí dostatek parkovacích míst,“ sdělil lékař Jan Cee z infekční ambulance.

„Proč rušit něco, co funguje? Parkoviště, které tu je, nám vyhovuje. Zeleň je sice hezká, ale čím blíž u střediska mohou auta stát, tím lépe. Nemocní pacienti se sem potřebují nějak dostat a my potřebujeme místo pro zásobování,“ řekly ženy z prodejny potravin v přízemí střediska.

„Zrovna tohle místo by si zasloužilo parkování před budovou ponechat. Pro nemocné lidi nebude praktické ani vstřícné, když by byla parkovací místa dál od zdravotnického zařízení,“ podotkl jeden z řidičů a návštěvníků budovy. „Mně by se tu náměstíčko určitě líbilo,“ uvedla místní obyvatelka, která ve středisku pracuje. „Já ten návrh taky hodnotím pozitivně. Když tu půl parkoviště nechají, tak to bude v pohodě,“ dodala její kolegyně, podle které velký počet míst u střediska obsazují zaměstnanci ze sousedních kancelářských budov.

Nové garáže

Kapacitu parkování na sídlišti mají zvýšit nové vícepodlažní garáže či parkovací domy. Jeden z nich má být právě nedaleko střediska. Koncept studie revitalizace sídliště počítá také s úpravou profilu ulice Moskevská, kde se má doplnit stromořadí a podélné parkování. „Součástí návrhu je i doplnění sdružené stezky pro pěší a cyklisty, která v tomto úseku chybí,“ řekl dopravní inženýr a spoluautor konceptu Radek Michlík.

Souvislá stezka od knihovny až po okružní křižovatku u konečné tramvaje podle expertů víc zpřístupní občanskou vybavenost a umožní pohodlnější a bezpečnější propojení s vlakovým nádražím. „Díky této úpravě se stávající rozlehlá široká silnice, která dnes působí jako bariéra, změní v příjemnou útulnou ulici se širokým pohodlným chodníkem, lemovaným stromořadím,“ uvádí se v konceptu studie. Pro zlepšení prostupnosti území je v plánu i další přechod přes Moskevskou, aby se víc propojily parky oddělené silnicí.

U zdravotnického střediska byla kdysi velká travnatá plocha. Na ní nechalo město postavit v roce 2011 parkoviště pro 85 aut. „Parkoviště vzniklo na základě poptávky obyvatel města, zejména pacientů, kteří nemohli u střediska odstavit svůj vůz,“ informoval tehdy primátor Vlastimil Vozka. Město za parkoviště zaplatilo 4,2 milionu korun.

Aktuální studie zaměřená na veškeré venkovní plochy sídliště Pod Lajsníkem strukturu parkování přehodnocuje a doplňuje tak, aby auta nezabírala další zeleň. Po dokončení studie bude následovat příprava projektové dokumentace. Letos je na ni v městském rozpočtu vyčleněno 2,5 milionu korun. S realizací na etapy se počítá v letech 2024 až 2026. Předpokládané výdaje vzejdou až z projektu, ale radnice plánuje zažádat o dotaci.