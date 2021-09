Stálá výstava mapující význam této kulturní památky se zpřístupní v rámci Dnů evropského dědictví. „V provozu budou všechna kolejiště, dále telefon na kličku, různé sirény a předzvěsti,“ sdělil předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most - Dubí – Moldava Martin Müller.

Moldavská dráha je železniční trať spojující Most s Moldavou v Krušných horách. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

V sobotu 18. září od 9.00 do 15.30 hodin bude otevřena Železniční expozice Moldavské dráhy ve stanici Osek město.

