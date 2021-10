Doprava vlakem z Mostu na Moldavu a zpět bude v tomto měsíci omezena. Kvůli plánované výluce spojené s provozní údržbou Správa železnic uzavřela nepřetržitě od pondělí 4. října do 22. října traťovou kolej mezi stanicemi Osek město a Moldava v Krušných horách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.