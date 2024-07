Je to zvláštní pocit. Přijedete motoráčkem na Moldavu, okouzleni krušnohorskou tratí z éry Rakouska - Uherska, vystoupíte u opuštěného historického nádraží, jdete chvíli po kolejích směrem do Německa a ty koleje vám pod nohama najednou zmizí. Od hraničního mostu do saského Freibergu nepokračují. Sotva patrný železniční násep pokrývá jen tráva lemovaná lesy a značenými pěšinami pro výletníky. Koleje se objeví až po osmi kilometrech, na nádraží v Holzhau, odkud můžete pokračovat vlakem po Freiberské dráze do německého vnitrozemí.

Vojtěch Franěk, průvodčí v motoráčku na české Moldavské dráze, by znovupropojení s německou Freiberskou dráhou uvítal. „Má to potenciál pro celý region, protože by se usnadnilo cestování. Zvýšil by se tak počet cestujících. Čeští turisté by se třeba rádi podívali vlakem na druhou stranu hranice, ale teď se tam železniční dopravou nedostanou,“ říká průvodčí, který má na trati Most – Dubí – Moldava nejvíc práce v letním období. Když jsou slunné dny, tak je vlak plný turistů a cyklistů. „Dráha je pro ně důležitá,“ dodává Franěk.