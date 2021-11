Mladí výtvarníci neměli snadný úkol. Téma znělo: Válka skončila, můžeme zapomenout? U většiny obrázků nejsou záměrně popisky s názvy, aby návštěvníci vnímali obsah spontánně a bez pomoci.

Vernisáž v modlitebně, kde se kromě bohoslužeb a výstav konají také přednášky a filmové projekce, doprovodil improvizací na piano Tomáš Alferi. Jedná se o putovní výstavu, která do Mostu dorazila z Teplic a poté se přemístí do Kadaně. Terezínská soutěž je memoriálem Hany Greenfieldové. Téma bylo připomínkou 75 let od konce druhé světové války.